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19.07.2018
Российская газета

Появились эффектные фото стрельбы "сестры" российской "Гвоздики"

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Самоходная гаубица Тип 89
Китайская самоходная гаубица Тип 89.
Источник: rg.ru

Китайская оборонная промышленность создала целое созвездие разнообразных самоходных артиллерийских установок. В большинстве этих машин, в том числе и самых современных, чувствуется значительное российское влияние. Например, самоходная гаубица Тип 89 внешне очень похожа на 2С1 "Гвоздика", и ее часто называют "младшей сестрой" нашей отечественной машины.

На днях китайский военный портал China Military Online разместил эффектные фотографии боевых стрельб с участием этих бронированных САУ.

Как и на "Гвоздике", орудие двадцатитонной установки из Поднебесной создано на основе 122-мм буксируемой гаубицы Д-30. Максимальная дальность поражения целей обычными осколочно-фугасными снарядами оценивается в 18 км. В боекомплект из 40 выстрелов может входить и активно-реактивный боеприпас, способный поражать противника на дистанции до 21 км. Максимальная скорострельность - 8 выстрелов в минуту.

Для самообороны имеется крупнокалиберный 12,7-мм пулемет W85 китайской разработки.

На САУ установлен многотопливный дизельный двигатель мощностью 450 л.с. По шоссе она может двигаться со скоростью до 60 км/ч. Как и 2С1, Тип 89 может форсировать водные преграды вплавь. Правда, для этого на нее необходимо смонтировать специальное навесное оборудование. Без него китайская самоходка приспособлена лишь для преодоления бродов глубиной не более метра. Экипаж машины состоит из 5 человек.

На базе этой САУ создано несколько модификаций, в том числе для экспортных поставок.


Алексей Моисеев

18.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
ZSD-89
Гвоздика
Д-30 2А18
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