SSJ100 и МС-21 ищут путь в Перу

ГСС планирует поставить Peruvian Airlines 20 самолетов

Производитель самолетов SSJ100 "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) пытается закрепиться на рынке Латинской Америки. На открывшемся авиасалоне в британском Фарнборо компания подписала с перуанской авиакомпанией Peruvian Airlines соглашение о поставках 20 самолетов SSJ100 и МС-21. Пока единственным крупным действующим контрактом с иностранной авиакомпанией остается соглашение с мексиканской InterJet.

ГСС и перуанская авиакомпания Peruvian Airlines заключили предварительное соглашение о намерениях поставить 10 самолетов SSJ100 и еще 10 МС-21 в рамках авиасалона в британском Фарнборо. С конца 2017 года все гражданские программы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) развиваются на базе единого юрлица, в рамках которого ОАК объединилась с производителем МС-21 "Иркутом" и ГСС. На базе SSJ100 также планируется создать дочернюю авиакомпанию Aero Peru для внутренних и международных рейсов.

Производитель пытается выйти на рынок Латинской Америки с 2013 года. Единственным успешным контрактом на поставку 30 SSJ100 остается соглашение с мексиканской InterJet. Пока в компанию поступило 22 машины. На данный момент в мире эксплуатируется всего 133 самолета производства ГСС: 99 летают внутри страны, 34 — за рубежом. С начала 2018 года компания поставила 8 воздушных судов, а за 2017 год — 30.

В рамках подписания соглашения президент ГСС Александр Рубцов пообещал поддержку партнерам, в том числе в вопросе поставки запасных частей для самолетов. Несвоевременная поставка компонентов осложняла эксплуатацию самолета и снижала среднесуточный налет самолета. По данным портала superjet.wikidot, в 2017 году cреднесуточный налет SSJ100 в компании InterJet (в пересчете на один самолет) составлял 5 часов 24 минуты. В российских авиакомпаниях этот показатель в среднем составлял 3–4 часа в сутки.

ГСС также неоднократно заключала соглашения о поставках с эксплуатантами на Ближнем Востоке, в Азии и Африке. Но пока поставки так и не начались. В апреле ГСС подписала соглашение о намерениях поставить два самолета монгольской авиакомпанией Aero Mongolia. Тогда же соглашение о намерениях на передачу 40 единиц SSJ100 было подписано с двумя иранскими эксплуатантами — Iran Aseman Airlines и Iran Air Tours. В середине 2017 года велись переговоры о поставке судов в африканские страны — Намибию и Замбию. В апреле нынешнего года Афрэксимбанк планировал предоставить африканским авиакомпаниям $500 млн на покупку российских самолетов и еще $300 млн — на поддержку лизинга воздушных судов.

Полина Хрестюхина