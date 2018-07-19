Украина в Ан-178 заменила Россию на Boeing

Россия исключена из списка поставщиков деталей для самолета Ан-178, сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Транспортный турбореактивный самолет Ан-178 — разработка инженеров "Антонова". И, что самое главное, 78 процентов комплектующих для самолета производятся в Украине, а РФ исключена из списка стран, производящих остальные детали для нашего Ан-178", — отметил глава государства.

Свой комментарий Порошенко сопроводил видео демонстрационного полета Ан-178 на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow 2018 в Великобритании.

17 июля "Антонов" сообщил на своей странице в Facebook о заключенном на полях Farnborough Airshow 2018 соглашении с Aviall Services (зарегистрированная в США дочерняя компания Boeing), предполагающем поставки западных комплектующих для Ан-178, а также Ан-148 и Ан-158.

Ближнемагистральный грузовой турбореактивный самолет Ан-178, разработанный на основе пассажирского самолета Ан-158, призван сменить на мировом рынке Ан-12. Проектирование Ан-178 началось в 2010-м, первый полет самолет совершил в 2015-м. При сопоставимой с Ан-12 грузоподъемностью у новой машины увеличены максимальная крейсерская скорость и дальность полета.

До 2014 года российские предприятия поставляли для Ан-178 около трети комплектующих, в частности стойки шасси, вспомогательную силовую установку, а также элементы авионики, гидравлики и управления.