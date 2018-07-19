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19.07.2018
ТАСС

Работы по новой огнеметной системе "Тосочка" завершатся в 2019-2020 годах

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ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек".
Источник: rg.ru

Уточняется, что все работы идут в плановом режиме

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Работы по созданию тяжелой огнеметной системы "Тосочка" завершатся в 2019-2020 годах. Об этом сообщил журналистам гендиректор "Техмаша" Владимир Лепин.

"Выполняем контракты по линии Минобороны - "Тосочка" и ряд других конструкторских работ. Они идут все планово. Срок их окончания в ближайшие год-два", - сказал Лепин.

В январе глава "Техмаша" сообщил о ведущихся работах по изготовлению опытного образца этой огнеметной системы. По его словам, она будет обладать улучшенными тактико-техническими характеристиками и получит колесное шасси.

18.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Техмаш НПК
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