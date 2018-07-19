Летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" могут начаться до конца 2018 года

Москва. 18 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Бросковые испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" завершены, сообщает в среду "Коммерсант".

По данным издания, "результаты "бросков" позволяют специалистам перейти к этапу летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) изделия, как ожидается, они начнутся уже в этом году".

При бросковых испытаниях срабатывает пороховой аккумулятор давления, который выстреливает ракету на высоту до 30 метров, где на некоторое время включается двигатель первой ступени. Было выполнено три бросковых испытания "Сармата" в конце 2017 и в начале 2018гг.

В ходе ЛКИ "военным предстоит осуществить еще не менее пяти пусков".

Издание утверждает, что ЛКИ, как и бросковые испытания, будут выполняться с Плесецка. Однако ранее начальник Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр (Астраханская область) генерал-майор Олег Кислов сообщил журналистам, что "полигоном проводится работа по созданию перспективного ракетного комплекса шахтного базирования с использованием трассы "Ясный - Кура".

Полигон Кура находится на Камчатке. Под названием "Ясный" подразумевается Ясненское соединение Ракетных войск стратегического назначения (Оренбургская область).

По оценкам экспертов, МБР РС-28 "Сармат" способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюса.

Сообщалось, что "Сармат" планируется также использовать в качестве носителя гиперзвуковых блоков, и в частности, летательного аппарата, получившего в прессе название "объект 4202" разработки НПО "Машиностроения" (Реутов, Московская область). Возможно, сейчас это боевое оснащение получило название "Авангард".

МБР РС-28 "Сармат" придут на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу-АВН", что летно-конструкторские испытания новейшей тяжелой жидкостной МБР "Сармат" планируется начать в 2018 году.

"ЛКИ ракеты "Сармат" могут начаться в 2018 году. Технических проблем, препятствующих их началу, нет", - уточнил собеседник агентства.

Военные специалисты полагают, что наличие у России группировки МБР "Сармат" будет сдерживать планы США по развертыванию глобальной системы ПРО. Это обусловлено, в частности, способностью "Сармата" доставлять боевые блоки и наносить удары с различных направлений, включая "транзит" ядерных боеприпасов через Южный полюс.

Кроме того, тяжелые стационарные МБР позволяют решать новые, нетрадиционные для РВСН задачи. Это, в том числе, противодействие объявленной в США концепции глобального мгновенного удара обычными средствами. Считается, что именно тяжелые МБР при оснащении их высокоточными боевыми блоками в обычном снаряжении будут самым актуальным ответом на реализацию программы Пентагона.

В октябре 2016 года разработчик МБР "Сармат" - Государственный ракетный центр (ГРЦ) имени Макеева впервые на своем сайте показал внешний вид перспективной ракеты. Одновременно было сообщено, что "в июне 2011 года с Минобороны РФ подписан госконтракт на выполнение опытно-конструкторских работ "Сармат".

"Перспективный ракетный комплекс стратегического назначения "Сармат" создается в целях гарантированного и эффективного выполнения задач ядерного сдерживания Стратегическими ядерными силами России", - отмечалось в сообщении.