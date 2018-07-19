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19.07.2018
Интерфакс-АВН

Ежегодно холдинг "Швабе" регистрирует около 170 новых патентов на изобретения - пресс-служба

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 18 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" совершенствует процедуру регистрации новых изобретений и наращивает портфель интеллектуальной собственности, сообщает пресс-служба холдинга.

"По данным на конец 2017 года, портфель интеллектуальной собственности холдинга насчитывает 2207 разработок в области продукции гражданского, специального и военного назначения. Ежегодно регистрируется около 170 новых патентов, в том числе международных", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в среду.

Отмечается, что холдинг "Швабе" уделяет большое внимание оптимизации процесса патентования новых изобретений. В рамках реализации патентной стратегии до 2020 года в холдинге ведется подготовка патентного поверенного, в задачи которого входит обеспечение целого комплекса юридических услуг - от оформления заявки в Роспатент до поиска путей коммерциализации изобретения.

Сообщается, что в июне свидетельство патентного поверенного в "Швабе" получила главный специалист департамента по интеллектуальной собственности Елена Глотова, которая успешно прошла аттестацию по специализации "Изобретения и полезные модели". С приобретением нового статуса она получила право представлять интересы "Швабе" в Федеральной службе по интеллектуальной собственности - Роспатенте.

18.07.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
Роспатент
Ростех
Швабе ОАО
Проекты
2020-й год
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