Ежегодно холдинг "Швабе" регистрирует около 170 новых патентов на изобретения - пресс-служба

Москва. 18 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" совершенствует процедуру регистрации новых изобретений и наращивает портфель интеллектуальной собственности, сообщает пресс-служба холдинга.

"По данным на конец 2017 года, портфель интеллектуальной собственности холдинга насчитывает 2207 разработок в области продукции гражданского, специального и военного назначения. Ежегодно регистрируется около 170 новых патентов, в том числе международных", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в среду.

Отмечается, что холдинг "Швабе" уделяет большое внимание оптимизации процесса патентования новых изобретений. В рамках реализации патентной стратегии до 2020 года в холдинге ведется подготовка патентного поверенного, в задачи которого входит обеспечение целого комплекса юридических услуг - от оформления заявки в Роспатент до поиска путей коммерциализации изобретения.

Сообщается, что в июне свидетельство патентного поверенного в "Швабе" получила главный специалист департамента по интеллектуальной собственности Елена Глотова, которая успешно прошла аттестацию по специализации "Изобретения и полезные модели". С приобретением нового статуса она получила право представлять интересы "Швабе" в Федеральной службе по интеллектуальной собственности - Роспатенте.