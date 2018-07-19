Источник сообщил о скором вводе фрегата "Адмирал Горшков" в состав ВМФ
Сроки передачи корабля флоту не раз переносились, он уже прошел более 65 тыс. морских миль
Москва. 18 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Фрегат "Адмирал Горшков" с управляемым ракетным оружием примут в состав Военно-морского флота России в июле, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник из оборонно-промышленного комплекса.
"Ожидается, что корабль до конца месяца будет принят в состав ВМФ", - сказал он.
Сроки передачи фрегата флоту неоднократно переносились. В частности, его планировали передать ВМФ РФ в 2015 году. Сообщалось, что у военных, в частности, были вопросы к зенитному ракетному вооружению корабля.
"Все задачи, которые ставил перед нами флот по фрегату - перед "Северной верфью" и предприятиями кооперации - выполнены. Потребовалось время, но надо учитывать, что это головной корабль. Многое делалось впервые", - сообщил собеседник "Интерфакса".
"Адмирал Горшков" 29 июля примет участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
О готовности корабля войти в состав ВМФ сообщил "Интерфаксу" 9 июля в Екатеринбурге глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"Мы считаем, что наша совесть чиста, и корабль готов к передаче Военно-морскому флоту. Все остальное - прерогатива военных, как они посчитают более правильным вводить корабль в эксплуатацию", - сказал он.
Российские военные заявляли, что "Адмирал Горшков" - первый крупный надводный боевой корабль, заложенный на судостроительных верфях России после распада СССР.
Представители ОСК заявляли на пресс-конференции в "Интерфаксе" 28 июня, что фрегат уже прошел 65 тыс. морских миль, надежность основных видов вооружения, энергетической установки подтверждена.
"Адмирал Горшков" - флагманский корабль проекта 22350, который разработан Северным проектно-конструкторским бюро. Закладка фрегата состоялась на ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Петербурге 1 февраля 2006 года.
Корабли проекта 22350 создаются с применением технологии "стелс" - значения физических полей фрегатов минимизированы. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки у кораблей снижена отражающая поверхность, что понижает их радиолокационную заметность. Фрегаты предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.
Фрегаты этой серии ("Адмирал Касатонов", "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков") должны стать самыми современными кораблями ВМФ России в своем классе.
Фрегаты имеют водоизмещение в 4,5 тыс. тонн, длину - 135 метров, ширину - 16 м, скорость - до 29 узлов, дальность плавания - 4,5 тыс. миль, автономность - 30 суток и рассчитаны на экипаж от 180 до 210 человек. Корабли оснащены главной энергетической установкой общей мощностью не менее 65 тыс. л.с.
Эти фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Редут", пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НК". В качестве противолодочного оружия применен комплекс "Пакет-НК". Несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.
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