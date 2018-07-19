В России перешли на круглосуточный режим производства гусениц для танка Т-14 "Армата"

На официальной странице "Уралвагонзавода" в социальной сети ВКонтакте появилась заметка, посвящённая производству комплектующих для новейшего российского танка Т-14 "Армата". В материале рассказывается о работе филиала "Уралвагонзавода" в Омске, где запущена линия по изготовлению танковых гусениц для Т-14 "Армата", танка Т-90МС, самоходной гаубицы "Коалиция-СВ". Также на заводе налажено производство для комплектующих к шасси зенитных ракетных комплексов С-300В.

Особо отмечается, что загруженность Омского филиала такова, что производство переведено в круглосуточный режим.

https://vk.com/realuvznews

Из материала:

На предприятии ввели в эксплуатацию четыре новых роботизированных станочных комплекса. Три станка обрабатывают пальцы, четвёртый - фрезерный - башмак и гребень. Управляет "умной" техникой всего один оператор. Он загружает металлические заготовки, выставляет программу и следит за ее выполнением.

Видео работы производственной роботизированной линии - по ссылке.

Сообщается о том, что результатом использования такой техники стал резкое снижение трудоёмкости при производстве. По данным пресс-службы "Уралвагонзавода" она упала почти втрое. Одна деталь теперь производится не за три с лишним часа, как это было до внедрения роботизированных комплексов, а примерно за 10 минут.

При этом не сообщается о том, какое происхождение - зарубежное или отечественное - имеют упомянутые роботизированные комплексы. Также пока нет данных о том, не повлияло ли внедрение новых технологий на численность кадрового состава на филиале "Уралвагонзавода".