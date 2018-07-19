А "Федерация" подождёт. СМИ сообщают о планах Рогозина по изменению космической программы

РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли сообщает о планах главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина провести своеобразное переформатирование существующий стратегии развития российской космонавтики. Отмечается, что это переформатирование связывается в первую очередь с желанием достичь определённой экономии в отрасли. О чём конкретно идёт речь?

По сообщению информационного агентства, Дмитрий Рогозин намеревается внести существенные изменения в федеральную целевую программу "Развитие космодромов России". Эта программа запущена в работу в 2016 году и рассчитана на срок до 2025 года. В планах главы Роскосмоса – перенос сроков реализации ФЦП.

Один из пунктов переноса – сроки создания и лётные испытания перспективных ракет и космических кораблей. Одним из таких проектов является пилотируемый космический корабль "Федерация". Изначально он задумывался как корабль для доставки экипажей и грузов к МКС, а также к перспективной орбитальной окололунной станции. Предполагалось, что лётный образец "Федерации" изготовят к 2020 году, а первые испытания в беспилотном варианте проведут в 2022 году.

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Теперь же предлагается "не форсировать" и отложить лётные испытания "Федерации" как минимум на 4 года. Чем объясняется?

Собеседник РИА Новости заявляет, что в таком случае "Федерацию" можно будет испытывать совместно со сверхтяжёлой ракетой-носителем в 2026-2027 годах. Это якобы позволит сэкономить денежные средства и тщательнее проработать программу будущих пилотируемых полётов.

Важно отметить, что существующая программа по развитию космодромов уже претерпевала урезание: вместо изначального триллиона рублей финансовая часть ФЦП доведена до значения 340 миллиардов.