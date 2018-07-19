Войти
19.07.2018
Военное обозрение

СМИ Индии рассказали, что Нью-Дели раздражает в поведении России

943
0
0

В индийской прессе появился материал, в котором говорится о неприемлемо низком объёме товарооборота между двумя странами. Уровень торговли между Индией и Россией при всём огромном его потенциале составляет всего около 7-8 миллиардов долларов в год. При этом существенная доля товарооборота – российские вооружения. Правда, и здесь ситуация выглядит не лучшим образом, так как Индия отказалась от сотрудничества с РФ по проекту истребителя 5-го поколения FGFA, снизила уровень контактов по другим направлениям оборонно-промышленного комплекса. При этом, судя по публикациям в индийской прессе, виноватой в этом пытаются выставить именно Россию.

Facebook

Говоря в очередной раз о своём выходе из проекта FGFA, в Нью-Дели винят Россию в том, что на данном этапе она создала самолёт, который не отвечает индийским требованиям. А при рассмотрении низких объёмов товарооборота Индия пытается ставить в вину России то, что она активно контактирует с Китаем и Пакистаном.

Из материала в Indian Defense News:

В Нью-Дели также обеспокоены тем, что Москва отвечает молчанием по ключевым для Индии вопросам. Например, по вопросу приграничного противостояния между Индией и Китаем, особенно в то время, когда Китай и Россия более тесно согласовали свои внешнеполитические позиции. А затем этот шаг России по укреплению отношений с Пакистаном, через продажи военной техники.

В том же материале говорится о том, что Индия выражает недовольство действиями России в Афганистане. О каких действиях РФ в этой стране идёт речь? По версии индийской стороны, Россия ведёт переговоры с талибами для нормализации отношений в Афганистане. При этом отмечается, что ранее Россия и Индия совместно поддерживали так называемый Северный Альянс.

Из материала:

Россию в меньшей степени волнует "Талибан" (*запрещено в РФ), нежели распространение ИГИЛ*.

А почему в индийской прессе при этом ничего не говорится о том, что если Индия так озабочена безопасностью в Афганистане, почему же она не предпринимает конкретных усилий со своей стороны, а постоянно пытается искать более тихую для себя гавань? И почему если сама Индия заявляет о готовности приобретать оружие у США, Россия нельзя искать другие рынки сбыта для своего оружия – как вариант, тот же Пакистан?.. Все эти поиски виноватых в том, что сами индийские власти в своих плясках никак не могут определиться, стали уже притчей во языцех.

18.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Индия
Китай
Пакистан
Россия
США
Продукция
FGFA
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости

17.07.2018 Минобороны Индии рассказало о будущем Су-57

16.07.2018 МО Индии: Русские, работайте над FGFA сами, а мы вернёмся на конечном этапе

10.07.2018 Индия готова вернуться в проект создания FGFA. Правда, на определенных условиях

10.07.2018 Индия передала России свои условия по дальнейшему участию в проекте FGFA

18.06.2018 Россия и Индия продолжают диалог по истребителю пятого поколения

15.06.2018 В Индии рассказали о последнем "гвозде в гробу" для Су-57

14.06.2018 Кто принял решение отказаться от совместной с РФ программы FGFA. В Индии ищут стрелочника

22.05.2018 Индийские размышления: Как сдержать Пакистан и Китай с помощью Су-30?

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.07 14:20
  • 35
В США заявили о победе F-35 над Су-57
  • 19.07 14:10
  • 146
"Кинжальный" огонь
  • 19.07 13:38
  • 1569
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.07 13:18
  • 15
Израиль сбил российско-израильский беспилотный летательный аппарат
  • 19.07 13:00
  • 10
Серийное производство "Ангары" начнется в Омске с 2023 года
  • 19.07 12:12
  • 19
Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию
  • 19.07 11:38
  • 3
Украина и Турция объявили о планах создания СП по производству Ан-188
  • 19.07 11:06
  • 3
Контракт на модернизацию крейсера "Москва" до сих пор не заключён
  • 19.07 11:01
  • 37
"Кинжал" для "Тушки"
  • 19.07 10:48
  • 2
Первый в этом году полк С-400 "Триумф" досрочно передали Минобороны
  • 19.07 08:59
  • 2
А "Федерация" подождёт. СМИ сообщают о планах Рогозина по изменению космической программы
  • 19.07 08:41
  • 1
Новейший авианосец ВМС США пришлось вернуть на верфь
  • 19.07 07:40
  • 2
Киев обвинил Росавиацию в подделке сертификатов на "Руслан"
  • 19.07 07:40
  • 1
В российском ОПК рассказали о превосходстве "Кинжалов" над "Искандерами"
  • 19.07 06:00
  • 4
ОАК анонсирует скорые поставки авиации ВМФ модернизированных МиГ-29К