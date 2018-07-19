СМИ Индии рассказали, что Нью-Дели раздражает в поведении России

В индийской прессе появился материал, в котором говорится о неприемлемо низком объёме товарооборота между двумя странами. Уровень торговли между Индией и Россией при всём огромном его потенциале составляет всего около 7-8 миллиардов долларов в год. При этом существенная доля товарооборота – российские вооружения. Правда, и здесь ситуация выглядит не лучшим образом, так как Индия отказалась от сотрудничества с РФ по проекту истребителя 5-го поколения FGFA, снизила уровень контактов по другим направлениям оборонно-промышленного комплекса. При этом, судя по публикациям в индийской прессе, виноватой в этом пытаются выставить именно Россию.

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Говоря в очередной раз о своём выходе из проекта FGFA, в Нью-Дели винят Россию в том, что на данном этапе она создала самолёт, который не отвечает индийским требованиям. А при рассмотрении низких объёмов товарооборота Индия пытается ставить в вину России то, что она активно контактирует с Китаем и Пакистаном.

Из материала в Indian Defense News:

В Нью-Дели также обеспокоены тем, что Москва отвечает молчанием по ключевым для Индии вопросам. Например, по вопросу приграничного противостояния между Индией и Китаем, особенно в то время, когда Китай и Россия более тесно согласовали свои внешнеполитические позиции. А затем этот шаг России по укреплению отношений с Пакистаном, через продажи военной техники.

В том же материале говорится о том, что Индия выражает недовольство действиями России в Афганистане. О каких действиях РФ в этой стране идёт речь? По версии индийской стороны, Россия ведёт переговоры с талибами для нормализации отношений в Афганистане. При этом отмечается, что ранее Россия и Индия совместно поддерживали так называемый Северный Альянс.

Из материала:

Россию в меньшей степени волнует "Талибан" (*запрещено в РФ), нежели распространение ИГИЛ*.

А почему в индийской прессе при этом ничего не говорится о том, что если Индия так озабочена безопасностью в Афганистане, почему же она не предпринимает конкретных усилий со своей стороны, а постоянно пытается искать более тихую для себя гавань? И почему если сама Индия заявляет о готовности приобретать оружие у США, Россия нельзя искать другие рынки сбыта для своего оружия – как вариант, тот же Пакистан?.. Все эти поиски виноватых в том, что сами индийские власти в своих плясках никак не могут определиться, стали уже притчей во языцех.