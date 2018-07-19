Чтобы не стоять в пробках: в Британии разрабатывается городской самолет
Британская компания-производитель автомобилей Aston Martin в содружестве с университетом Крэнфилда и компаниями Rolls-Royce и Aerospace Solutions приступила к разработке частного городского самолета с вертикальным взлетом и посадкой, сообщает ресурс Naked Science.
www.youtube.com, naked-science.ru / Aston Martin
Прототип получил название Volante Vision Concept. Самолет, рассчитанный на 3 человек, будет снабжен гибридным двигателем и автопилотом.
По словам главы компании Aston Martin Энди Палмера, к разработке такой машины его подтолкнуло желание представить альтернативное решение городских проблем, в числе которых дорожные пробки, загрязнение окружающей среды и низкая мобильность в целом.
Таким решением станет воздушное перемещение, являющееся важнейшей частью транспорта будущего.
Volante Vision Concept – это решение всех вышеуказанных проблем, оснащенное сервисом высшего класса,
добавил Палмер.
Идею горячо поддержал руководитель отделения Rolls-Royce Electrical Роб Уотсон. По его словам, компания уже демонстрировала свои гибридные электросистемы для кораблей и поездов, и теперь рада участвовать в проекте Volante Vision Concept.
У нас дух захватывает при мысли о том, какие технологические решения возможны в аэрокосмической отрасли,
заявил он.
www.youtube.com, naked-science.ru / Aston Martin
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
19.07.2018 Программа перспективного британского истребителя Tempest
18.07.2018 Британия представила макет перспективного истребителя
18.07.2018 Минобороны Великобритании презентовало концептуальную модель истребителя следующего поколения
17.07.2018 Rolls-Royce представила концепт гибридного конвертоплана
11.07.2018 Вместо "Тайфуна"
09.07.2018 ВВС Франции получают первый самолет-заправщик Airbus A330 MRTT
02.07.2018 Минобороны рассказало о первом контракте на поставку Су-57
02.07.2018 Австралия выбрала британские фрегаты типа 26