Чтобы не стоять в пробках: в Британии разрабатывается городской самолет

Британская компания-производитель автомобилей Aston Martin в содружестве с университетом Крэнфилда и компаниями Rolls-Royce и Aerospace Solutions приступила к разработке частного городского самолета с вертикальным взлетом и посадкой, сообщает ресурс Naked Science.

www.youtube.com, naked-science.ru / Aston Martin

Прототип получил название Volante Vision Concept. Самолет, рассчитанный на 3 человек, будет снабжен гибридным двигателем и автопилотом.

По словам главы компании Aston Martin Энди Палмера, к разработке такой машины его подтолкнуло желание представить альтернативное решение городских проблем, в числе которых дорожные пробки, загрязнение окружающей среды и низкая мобильность в целом.

Таким решением станет воздушное перемещение, являющееся важнейшей частью транспорта будущего.

Volante Vision Concept – это решение всех вышеуказанных проблем, оснащенное сервисом высшего класса,

добавил Палмер.

Идею горячо поддержал руководитель отделения Rolls-Royce Electrical Роб Уотсон. По его словам, компания уже демонстрировала свои гибридные электросистемы для кораблей и поездов, и теперь рада участвовать в проекте Volante Vision Concept.

У нас дух захватывает при мысли о том, какие технологические решения возможны в аэрокосмической отрасли,

заявил он.