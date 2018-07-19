Технополис "Эра" открыл набор военных и гражданских ученых
Всем сотрудникам технополиса предоставляются служебное жилье и полный соцпакет
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Военный инновационный технополис "Эра" объявил конкурс на замещение научных должностей, в котором могут принять участие не только военные, но и гражданские специалисты. Об этом в среду журналистам сообщили в Минобороны РФ.
"Военный инновационный технополис "Эра" приглашает гражданских и военных ученых, талантливых изобретателей и исследователей принять участие в конкурсе на замещение научных должностей", - сообщили в ведомстве. Подробности о конкурсе можно узнать на официальном сайте министерства в разделе, посвященном технополису.
Для сотрудников на территории комплекса созданы комфортные условия работы и отдыха. Ученые смогут проводить научные эксперименты и исследования, разрабатывать специальное программное обеспечение и работать над различными узкопрофильными проектами в современном научно-лабораторном центре, оснащенном самым передовым оборудованием. Всем сотрудникам технополиса предоставляется служебное жилье и полный социальный пакет. Для детей предусмотрены места в школах и детских садах.
Военный технополис "Эра" создается в Анапе (Краснодарский край). В нем в интересах вооруженных сил будут работать молодые ученые и выпускники научных рот, а также представительства научно-исследовательских институтов и оборонно-промышленного комплекса.
Центр будет работать по восьми основным направлениям - информационно-телекоммуникационные системы и системы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы, суперкомпьютеры, техническое зрение и распознавание образов, информационная безопасность, нанотехнологии и наноматериалы, энергетика и технологии и машины жизнеобеспечения, а также биоинженерные биосинтетические и биосенсорные технологии.
Над этими темами к 2020 году будут работать более 2 тысяч ученых и инженеров. В июле "Эра" приняла первых специалистов - 30 призывников из научных рот Центрального военного округа и 12 - из Южного военного округа. Открытие технополиса ожидается 1 сентября 2018 года.
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