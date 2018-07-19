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19.07.2018
ИноСМИ

Россия продает Китаю подлодки, чтобы спасти отечественное судостроение

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Спуск на воду подводной лодки "Великий Новгород" проекта 636 для Черноморского флота ВМФ России на АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге. 2016
Спуск на воду подводной лодки "Великий Новгород" проекта 636 для Черноморского флота ВМФ России на АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге. 2016 год.
Источник: © РИА Новости, Алексей Даничев

В 90-е Китай купил немало российского вооружения и военной техники, например, 12 неатомных подводных лодок проекта 877 "Палтус", которые стали основой китайских подводных сил и используются до сих пор.

Россия относится к продаже своих подводных лодок без сожаления, но зачем стране понадобилось продавать Китаю образцы передовой военной техники в таких количествах? Нет, Китай не копировал российские подводные лодки, он их именно купил. Если бы эта покупка тогда не состоялась, обанкротились бы многие связанные с производством подлодок российские предприятия.

Продавая подводные лодки проекта 877 "Палтус" таким странам как Иран и Китай, Россия поддерживала отечественное

производство, которое не прекращалось даже в самые трудные времена. Россия делала подводные лодки на экспорт. Всего продано было 29 лодок: 12 - Китаю, 3 - Ирану, 10 - Индии, 6 - Вьетнаму. Для собственного использования тогда производилось гораздо меньше.

После того как последние восемь лодок были получены, Китай больше их не покупал. С одной стороны, это обусловлено тем, что вырос технический уровень собственного производства, с другой стороны, потому что из-за технического развития подлодки проекта 877 "Палтус" устарели.

Вы не поверите, но производство этих подлодок продолжается до сих пор, вот только теперь их строят уже не на экспорт, а на нужды ВМФ. Зачем России нужны эти устарелые подводные лодки, и почему бы им не переключиться на более новые модели? Вообще, у России были планы заменить старые лодки. Разработки новых подводных лодок проекта "Лада" начались в 90-е годы XX века. Переговоры о привлечении китайских инвестиций завершились успешно, вот только договор Китай в итоге так и не подписал. Причиной такого решения стала уверенность китайской стороны в неспособности России решить технические вопросы, связанные с разработкой. Первую построенную лодку стали считать опытным образцом и взялись за разработку другой модели.

Китай не может и дальше покупать подлодки проекта 877 "Палтус", для российской судостроительной промышленности настали трудные времена. Постройка новых кораблей велась медленно, вопрос по срокам производства атомных подводных лодок решить не удавалось, однако количество готовых неатомных лодок было достаточным. Единственный выход - купить именно их.

К счастью, из-за того, что производство подлодок проекта 877 «Палтус» велось непрерывно, скорость производства осталась на сравнительно высоком уровне.

Одновременно может вестись производство четырех таких подлодок. Скорость производства стабильна и производственный цикл составляет около трех лет, что намного быстрее и дешевле, чем у других моделей.

По причине массового производства, России удалось не только накопить достаточный опыт, но и провести ряд модернизаций данной модели до версии 636.3 "Варшавянка". К сожалению, модель все еще остается устаревшей, и, если России не хочется плестись в хвосте прогресса, ей придется перейти к производству более новых моделей.


Sina.com, Китай

18.07.2018
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Индия
Иран
Китай
Польша
Россия
Проекты
636.3
877 Палтус
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