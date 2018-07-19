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19.07.2018
ТАСС

"Уралвагонзавод" перейдет на круглосуточный режим производства гусениц для "Арматы"

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Уралвагонзавод
Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод".
Источник: Ростех

В омском филиале корпорации также круглосуточно будут делать гусеницы для "Терминатора", Т-90МС, самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" и зенитных-ракетных комплексов С-300В

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. "Омсктрансмаш" (входит в группу "Уралвагонзавод") ввел в эксплуатацию четыре новых роботизированных комплекса для сборки гусениц от тяжелой бронетехники, в том числе для новейших танков Т-14 "Армата". Об этом сообщается в среду на официальной странице "Уралвагонзавода" во "ВКонтакте".

"На омском филиале "Уралвагонзавода" теперь будут делать гусеницы для "Арматы", "Терминатора", Т-90МС, самоходной гаубицы "Коалиция-СВ", а также для зенитных-ракетных комплексов С-300В круглосуточно", - говорится в сообщении.

Благодаря новым автоматическим комплексам цикл изготовления одной детали с учетом транспортировки занимает всего 10 минут вместо 3 часов, уточнили в УВЗ.

Производимая техника

Модернизированный танк Т-90МС только начинает поступать на вооружение российской армии, в 2018 году ведомство получит первую партию из 30 машин.

Т-14 - новейший танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата", он получил необитаемую башню, новейшие бортовые системы. Войсковые испытания машины планируется завершить к ноябрю.

Боевая машина поддержки танков "Терминатор" недавно поступила в войска - военным были переданы 10 машин. Машина предназначена для поддержи танков, особенно в ходе боев в городских условиях.

Новая самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" предназначена для ведения контрбатарейной борьбы, уничтожения танков и другой бронированной техники, уничтожения защищенных объектов и т. д.

18.07.2018
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Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Армата
БМПТ Рамка-99
С-300
С-300В
Т-90 "Владимир"
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Омсктрансмаш
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