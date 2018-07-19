Источник: дальность применения "Кинжала" увеличится на 1000 км с бомбардировщиком Ту-22М3

Таким образом, ракета сможет поражать цели на расстоянии более 3000 км

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Дальность применения гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал" достигнет примерно 3000 км с новым самолетом-носителем - бомбардировщиком Ту-22М3, с МиГ-31К она составляет более 2000 км. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Кинжал" - это авиационный ракетный комплекс, поэтому нужно смотреть на его дальность применения с учетом боевого радиуса носителя. Для Ту-22М3, на котором в ближайшее время будет испытываться ракета, дальность поражения целей гиперзвуковой ракетой составит более 3000 км (складывается боевой радиус действия носителя и дальность ракеты - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства. Источник отказался назвать точную дальность ракеты комплекса "Кинжал".

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

В боевых условиях учитывается не максимальная дальность самолета, а так называемый боевой радиус действия. Это предполагает максимальное расстояние, на котором самолет может решать боевые задачи - долететь до цели, поразить ее и вернуться на аэродром базирования. Обычно боевой радиус действия более чем в два раза меньше максимальной дальности.

Авиакомплекс "Кинжал"

О создании в России авиакомплекса "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой впервые сообщил в марте президент РФ Владимир Путин. Главой государства для комплекса была заявлена дальность более 2000 км. Штатным носителем ракет на сегодняшний день является истребитель МиГ-31К.

В ходе применения ракета сначала разгоняется самолетом до максимально возможной скорости, после сброса она включает собственный твердотопливный двигатель и набирает гиперзвуковую скорость - 10 скоростей звука. Ракета "Кинжала" способна маневрировать на этой скорости и оставаться практически неуязвимой для существующих систем ПВО и ПРО.

Кроме увеличения дальности, Ту-22М3 сможет нести сразу несколько ракет "Кинжал", о чем ранее сообщал ТАСС другой источник в "оборонке".

Ракета, по данным открытых источников, создана на базе аэробаллистической ракеты наземного оперативно-тактического комплекса "Искандер". Дальность наземного аналога не превышает 500 км.