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19.07.2018
ТАСС

Первый в этом году полк С-400 "Триумф" досрочно передали Минобороны

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Ракетный комплекс С-400. Архивное фото
Ракетный комплекс С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Торжественная церемония прошла на полигоне Капустин Яр в Астраханской области

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны России первый в 2018 году полк С-400 "Триумф", сообщили в среду в пресс-службе компании.

"Концерн ВКО "Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны России первый в текущем году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф". Торжественная церемония прошла на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области", - сообщили в пресс-службе.

По словам генерального директора концерна Яна Новикова, все системы испытали на полигоне. "В соответствии с требованиями заказчика техника при передаче представителям Минобороны России выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей. Приемо-сдаточные испытания прошли успешно", - сказал Новиков.

18.07.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
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2 комментария
№1
19.07.2018 09:02
А куда полк С-400 поедет служить чего не написали?
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№2
19.07.2018 10:48
и даже не написали , будут ли там 40Н6
0
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