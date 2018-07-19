Первый в этом году полк С-400 "Триумф" досрочно передали Минобороны

Торжественная церемония прошла на полигоне Капустин Яр в Астраханской области

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны России первый в 2018 году полк С-400 "Триумф", сообщили в среду в пресс-службе компании.

"Концерн ВКО "Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны России первый в текущем году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф". Торжественная церемония прошла на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области", - сообщили в пресс-службе.

По словам генерального директора концерна Яна Новикова, все системы испытали на полигоне. "В соответствии с требованиями заказчика техника при передаче представителям Минобороны России выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей. Приемо-сдаточные испытания прошли успешно", - сказал Новиков.