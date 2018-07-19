Первый в этом году полк С-400 "Триумф" досрочно передали Минобороны
Торжественная церемония прошла на полигоне Капустин Яр в Астраханской области
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны России первый в 2018 году полк С-400 "Триумф", сообщили в среду в пресс-службе компании.
"Концерн ВКО "Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны России первый в текущем году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф". Торжественная церемония прошла на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области", - сообщили в пресс-службе.
По словам генерального директора концерна Яна Новикова, все системы испытали на полигоне. "В соответствии с требованиями заказчика техника при передаче представителям Минобороны России выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей. Приемо-сдаточные испытания прошли успешно", - сказал Новиков.
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