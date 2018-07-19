Госдума приняла во II чтении проект о порядке банковского сопровождения гособоронзаказа

В частности, кабмин наделяется полномочиями определять уполномоченный банк в этой сфере

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении нормы, вносящие изменения в закон "О государственном оборонном заказе" (ГОЗ), в которых уточняется порядок банковского сопровождения гособоронзаказа. Нормы были оформлены как поправки ко второму чтению законопроекта о взаимодействии аудиторов и ЦБ.

Правительство наделяется полномочиями определять уполномоченный банк в этой сфере. Минобороны России наделяется правом определять состав и формат представления головным исполнителем ГОЗ информации, которая передается в единую информационную систему государственного оборонного заказа в случаях и в порядке, установленных кабмином, за исключением информации, представляемой уполномоченными банками, состав и формат представления которой определяется Банком России.

Определяются особенности банковского сопровождения при переводе сопровождаемой сделки в иной уполномоченный банк: в частности, информация об операциях по отдельным счетам юрлиц, ИП и граждан, входящих в кооперацию головного исполнителя поставок продукции по гособоронзаказу, предоставляется банками в том числе и в уполномоченный банк, в который переводится сопровождаемая сделка.

Сопровождаемая сделка может быть переведена на банковское сопровождение из уполномоченного банка в иной уполномоченный банк, если правительство по согласованию с президентом примет решение об исключении банка из категории уполномоченных банков, либо если правительство примет решение о переводе сделки в иной уполномоченный банк. определенный таким решением. "Был пробел в законодательстве, были прописаны последствия включения (банков в список уполномоченных по гособоронзаказу) и не были прописаны последствия исключения. Решили это дополнить, если банк по какой-то причине не захотел участвовать или перестал соответствовать критериям. Порядок [исключения] прописывается", - пояснил ранее журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев. По банкам, которые могут быть исключены из списка, переговорный процесс уже идет, добавил он.

Правительство определяет перечень прав (требований) к головным исполнителям и перечень денежных обязательств головных исполнителей по ГОЗ. С отдельного счета головного исполнителя допускается списание денежных средств на иной банковский счет для возврата по согласованию с госзаказчиком сумм кредитов, перечисленных головному исполнителю на иной банковский счет до 30 июля 2017 года для исполнения госконтрактов, а также процентов по данным кредитам - эта норма будет применяться до 31 декабря 2018 года. Перечень передаваемых кредитов установит правительство.

Ранее Алексей Моисеев указал, что Промсвязьбанк не будет единственным уполномоченным банком для обслуживания гособоронзаказа.