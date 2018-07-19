Президент Франции подписал "Закон об оборонном бюджете на 2019-2025 гг."

ЦАМТО, 18 июля. Президент Франции Эммануэль Макрон 13 июля подписал "Закон об оборонном бюджете на 2019-2025 гг.", который определяет показатели финансирования ВВС, армии и флота.

Как сообщает Defense News со ссылкой на заявление президента, расходы предусмотрены на уровне, на который не удавалось выйти десятилетиями, и к 2025 году страна должна достичь показателя расходов на оборону в объеме 2% ВВП.

Бюджет 2019-2025 гг. позволит приобрести более 1700 бронемашин для СВ, пять фрегатов, четыре атомные подводные лодки и девять морских патрульных кораблей для ВМС. ВВС получат 12 самолетов-заправщиков, 28 истребителей "Рафаль" и 55 модернизированных "Мираж-2000".

В текущем году оборонный бюджет планируется увеличить на 1,8 млрд. евро (2,1 млрд. долл.) – до 34,2 млрд. евро, из которых 650 млн. евро предназначены для финансирования развертывания войск за рубежом.

Сенат Франции и Национальное собрание ранее рассмотрели и одобрили законопроект. Одной из внесенных поправок стал ежегодный парламентский обзор расходов, что рассматривается как противодействие Министерству экономики и финансов, которое стремится сократить выделяемые на оборону средства.

В оборонном бюджете установлен целевой показатель в размере 295 млрд. евро за семь лет, причем одна треть средств должна быть ассигнована после 2023 года – т.е. после проведения в 2022 году всеобщих выборов и прихода к власти нового правительства.

Помимо покупки техники и оборудования, законом предусмотрено увеличение расходов на разведывательные службы. Кроме того, Э.Макрон высказался за начало разработки со следующего года военной космической стратегии как на национальном уровне, так и совместно с европейскими союзниками.

Возросшие оборонные расходы должны позволить модернизировать ВиВТ трех видов ВС, устранить имеющиеся пробелы в боеспособности и ускорить программы поставок новых вооружений.

В настоящее время расходы на оборону Франции составляют 1,78% ВВП. Предполагается, что этот показатель увеличится до 1,91% в 2023 году и достигнет 2% к 2025 году. Планируемый ежегодный номинальный рост составит 1,7 млрд. евро с 2019 года по 2022 год с ежегодным увеличением на 3 млрд. евро в последующие годы.