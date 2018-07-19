Войти
19.07.2018
ЦАМТО

В День Военно-морского флота в Севастополе пройдет парад кораблей

555
0
0
Гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) "Москва"
Гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) "Москва" во время совместных военных учений России и Китая в Средиземном море. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба МО РФ

ЦАМТО, 18 июля. В Севастополе 29 июля пройдет парад кораблей и военно-спортивный праздник, посвященный Дню Военно-морского флота России.

Праздничные мероприятия начнутся с торжественного подъема Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях флота, затем на внутреннем рейде Севастопольской бухты начнется парад кораблей и военно-спортивный праздник, в ходе которого запланирован показ 18 эпизодов, демонстрирующих возможности сил флота при выполнении задач по предназначению.

В двух парадных линиях на бочках будут ошвартованы 8 боевых кораблей и судов Черноморского флота (ЧФ), в том числе: гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Григорович", сторожевой корабль "Сметливый", новейший малый ракетный корабль "Вышний Волочек", а также сторожевой корабль Пограничной службы.

Командующим военно-морским парадом в Севастополе назначен командир соединения надводных кораблей ЧФ контр-адмирал Олег Криворог.

Военно-спортивный праздник начнется с театрализованного представления об основных вехах истории создания и боевом пути Черноморского флота. Затем будут показаны элементы боевой подготовки тральных сил по поиску и уничтожению минных заграждений; противолодочных сил по поиску и уничтожению подводных лодок; морскому артиллерийскому бою; огневому подавлению противодесантной обороны условного противника, бою за высадку десанта; освобождению судна, захваченного террористами; спасению экипажа судна, потерпевшего бедствие.

В заключении зрители увидят "фонтаны на воде" и "вальс буксиров" в исполнении судов обеспечения флота и групповой прыжок парашютистов.

В параде и военно-спортивном празднике будет задействовано более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 5 вспомогательных судов, более 20 летательных аппаратов и более 30 ед. техники армейского корпуса ЧФ.

Во второй половине дня на площади адмирала П.С.Нахимова пройдет показ вооружения и военной техники, боевые корабли и катера будут выставлены на Минной стенке для посещения жителями и гостями Севастополя.

Празднование Дня ВМФ завершится концертом, артиллерийским салютом и фейерверком над акваторией Севастопольской бухты, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

18.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1135 Буревестник
1164 Атлант
21631 Буян-М
Военные учения
ЧФ
Похожие новости

25.12.2017 Ждет ли нас новая Цусима

02.08.2017 Салют Андреевскому флагу

31.07.2017 Величие флота: зачем России грандиозный военно-морской парад

17.03.2017 Чем вооружился Крым после воссоединения с Россией

15.05.2018 Главнокомандующий ВМФ поздравил моряков-черноморцев с 235-летием со Дня создания Черноморского флота

14.05.2018 День Черноморского флота. Досье

14.05.2018 Севастопольский рейд: боевые корабли Черноморского флота

27.12.2017 "Калибр" на час

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.07 14:26
  • 36
В США заявили о победе F-35 над Су-57
  • 19.07 14:26
  • 147
"Кинжальный" огонь
  • 19.07 13:38
  • 1569
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.07 13:18
  • 15
Израиль сбил российско-израильский беспилотный летательный аппарат
  • 19.07 13:00
  • 10
Серийное производство "Ангары" начнется в Омске с 2023 года
  • 19.07 12:12
  • 19
Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию
  • 19.07 11:38
  • 3
Украина и Турция объявили о планах создания СП по производству Ан-188
  • 19.07 11:06
  • 3
Контракт на модернизацию крейсера "Москва" до сих пор не заключён
  • 19.07 11:01
  • 37
"Кинжал" для "Тушки"
  • 19.07 10:48
  • 2
Первый в этом году полк С-400 "Триумф" досрочно передали Минобороны
  • 19.07 08:59
  • 2
А "Федерация" подождёт. СМИ сообщают о планах Рогозина по изменению космической программы
  • 19.07 08:41
  • 1
Новейший авианосец ВМС США пришлось вернуть на верфь
  • 19.07 07:40
  • 2
Киев обвинил Росавиацию в подделке сертификатов на "Руслан"
  • 19.07 07:40
  • 1
В российском ОПК рассказали о превосходстве "Кинжалов" над "Искандерами"
  • 19.07 06:00
  • 4
ОАК анонсирует скорые поставки авиации ВМФ модернизированных МиГ-29К