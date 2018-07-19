В День Военно-морского флота в Севастополе пройдет парад кораблей
ЦАМТО, 18 июля. В Севастополе 29 июля пройдет парад кораблей и военно-спортивный праздник, посвященный Дню Военно-морского флота России.
Праздничные мероприятия начнутся с торжественного подъема Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях флота, затем на внутреннем рейде Севастопольской бухты начнется парад кораблей и военно-спортивный праздник, в ходе которого запланирован показ 18 эпизодов, демонстрирующих возможности сил флота при выполнении задач по предназначению.
В двух парадных линиях на бочках будут ошвартованы 8 боевых кораблей и судов Черноморского флота (ЧФ), в том числе: гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Григорович", сторожевой корабль "Сметливый", новейший малый ракетный корабль "Вышний Волочек", а также сторожевой корабль Пограничной службы.
Командующим военно-морским парадом в Севастополе назначен командир соединения надводных кораблей ЧФ контр-адмирал Олег Криворог.
Военно-спортивный праздник начнется с театрализованного представления об основных вехах истории создания и боевом пути Черноморского флота. Затем будут показаны элементы боевой подготовки тральных сил по поиску и уничтожению минных заграждений; противолодочных сил по поиску и уничтожению подводных лодок; морскому артиллерийскому бою; огневому подавлению противодесантной обороны условного противника, бою за высадку десанта; освобождению судна, захваченного террористами; спасению экипажа судна, потерпевшего бедствие.
В заключении зрители увидят "фонтаны на воде" и "вальс буксиров" в исполнении судов обеспечения флота и групповой прыжок парашютистов.
В параде и военно-спортивном празднике будет задействовано более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 5 вспомогательных судов, более 20 летательных аппаратов и более 30 ед. техники армейского корпуса ЧФ.
Во второй половине дня на площади адмирала П.С.Нахимова пройдет показ вооружения и военной техники, боевые корабли и катера будут выставлены на Минной стенке для посещения жителями и гостями Севастополя.
Празднование Дня ВМФ завершится концертом, артиллерийским салютом и фейерверком над акваторией Севастопольской бухты, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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