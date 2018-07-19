ЦАМТО, 18 июля. В Калининградском морском канале началось формирование парадного строя кораблей Балтийского флота ко Дню ВМФ.

В линию военно-морского парада в Балтийске будут поставлены эсминец "Настойчивый", корвет "Стерегущий", малый ракетный корабль "Зыбь", ракетный катер "Р-257", базовый тральщик "Леонид Соболев", большой десантный корабль "Калининград", судно связи "Василий Татищев" и большое таможенное судно "Дмитрий Шишков".

Жители и гости города смогут посетить ракетный катер "Димитровград", рейдовый тральщик "РТ-231" и спасательный многофункциональный катер "СМК-2172", которые будут пришвартованы у причалов Аванпорта.

Всего в ходе праздника будет задействовано более 40 боевых кораблей и судов обеспечения Балтийского флота.

Постановка кораблей на специально установленное в канале рейдовое оборудование, так называемые "бочки", осуществляется с использованием буксиров и плавкрана.

В этом году военные моряки отметят свой профессиональный праздник 29 июля, сообщает пресс-служба Западного военного округа.