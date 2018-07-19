На вооружение Центрального военного округа поступили комплексы связи шестого поколения (МКС-П)

ЦАМТО, 18 июля. Три переносных многофункциональных комплекса связи шестого поколения (МКС-П) поступили по гособоронзаказу в подразделения, дислоцированные в Свердловской области.

Современные комплексы предназначены для организации видеосвязи командирами на полевых пунктах управления, а также для связи пунктов управления оперативно-стратегического звена.

МКС-П оснащен спутниковой станцией и обеспечивает защищенную видео- и аудиоконференцсвязь, передачу данных и обмен электронными сообщениями. Данное изделие имеет защиту от воздействия радиоэлектронного подавления и легко переносится в транспортном контейнере. Может применяться как на стационарных, так и на подвижных объектах.

До конца 2018 года ожидается поставка еще пяти данных комплексов, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.