Минобороны получило первый в этом году полк С-400
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны России первый в текущем году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", говорится в сообщении пресс-службы концерна, поступившем в РИА Новости.
"Первый в текущем году полковой комплект С-400 "Триумф" мы передали Министерству обороны Российской Федерации досрочно", - приводятся в сообщении слова гендиректора концерна Яна Новикова.
Техника при передаче выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей. Приемо-сдаточные испытания прошли успешно.
Торжественная церемония прошла на территории полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
Система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.
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