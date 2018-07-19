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19.07.2018
ЦАМТО

Российские военные окажут помощь в ремонте техники вооруженных сил Киргизской Республики

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Кант (Киргизия)
На российской авиабазе в городе Канте (Киргизия).
Источник: Владимир Пирогов/РИА "Новости"

ЦАМТО, 18 июля. Для проведения работ по восстановлению военной техники подразделений ВС Киргизской Республики на авиабазу Кант 17 июля прибыли российские специалисты отдельной бригады материально-технического обеспечения ЦВО.

По прибытии в Киргизию российские военные проведут оценку реального состояния вооружения и техники и по ее результатам окажут помощь в проведении ее ремонта, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

18.07.2018
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Киргизия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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