Российские военные окажут помощь в ремонте техники вооруженных сил Киргизской Республики
ЦАМТО, 18 июля. Для проведения работ по восстановлению военной техники подразделений ВС Киргизской Республики на авиабазу Кант 17 июля прибыли российские специалисты отдельной бригады материально-технического обеспечения ЦВО.
По прибытии в Киргизию российские военные проведут оценку реального состояния вооружения и техники и по ее результатам окажут помощь в проведении ее ремонта, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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