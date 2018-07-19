Российские военные окажут помощь в ремонте техники вооруженных сил Киргизской Республики

На российской авиабазе в городе Канте (Киргизия).

ЦАМТО, 18 июля. Для проведения работ по восстановлению военной техники подразделений ВС Киргизской Республики на авиабазу Кант 17 июля прибыли российские специалисты отдельной бригады материально-технического обеспечения ЦВО.

По прибытии в Киргизию российские военные проведут оценку реального состояния вооружения и техники и по ее результатам окажут помощь в проведении ее ремонта, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.