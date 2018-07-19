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19.07.2018
ТАСС

Студенты разработают станцию для исследования атмосфер Сатурна, Урана и Нептуна

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Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

В работе научной школы будут участвовать студенты МГТУ имени Н. Э. Баумана, МГУ имени М. В. Ломоносова, МАИ, МФТИ, Санкт-Петербургского политехнического университета, Сколтеха

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Более 150 студентов из разных стран примут участие в научной школе "Исследование космоса: теория и практика" в МГТУ имени Н. Э. Баумана, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе вуза.

Школа пройдет 18-29 июля, участники выполнят технический проект "Разработка универсальной автоматической межпланетной станции для исследования атмосфер планет-гигантов".

"В 2018 году в работе научной школы будут участвовать студенты МГТУ имени Н. Э. Баумана, МГУ имени М. В. Ломоносова, МАИ, МФТИ, Санкт-Петербургского политехнического университета, Сколтеха. Иностранных участников представят около 50 студентов из университетов США, Швейцарии, Германии, Италии, Франции, Китая...", - сказали в пресс-службе.

Итоги работы будут подведены 28 июля и оценены жюри в составе специалистов космической промышленности, ученых академических институтов, профессоров и космонавтов.

Участники школы также посетят РКК "Энергия", Центр подготовки космонавтов, НПП "Звезда", НПО имени С. А. Лавочкина, Центр управления полетами (здесь им будет предоставлена уникальная возможность провести сеанс связи с экипажем Международной космической станции).

Научная школа проводится в МГТУ ежегодно с 1995 года.

18.07.2018
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