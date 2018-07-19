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19.07.2018
ТАСС

Около 40 боевых кораблей и судов обеспечения ТОФ примут участие в Дне ВМФ во Владивостоке

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Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев"
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев".
Источник: © Саяпин Владимир/ТАСС

В праздновании также поучаствуют более 1,5 тыс. военнослужащих

ВЛАДИВОСТОК, 18 июля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. военнослужащих и около 40 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) будут участвовать в праздновании Дня ВМФ во Владивостоке 29 июля. Зрителям покажут реконструкцию высадки военных моряков в бухте Золотой Рог и уничтожение "вражеской" подлодки, сообщил в среду официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"В морском параде и военно-спортивном празднике, которые пройдут в акватории Амурского залива, запланировано участие около 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок, и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники береговых войск и свыше 1,5 тыс. военнослужащих Тихоокеанского флота. Торжества начнутся с театрально - танцевально - музыкальной композиции "Военные моряки российского флота высаживаются в бухте Золотой рог". Далее в исторической реконструкции гости праздника увидят знаковых для приморской столицы людей и знаменитостей в разные годы посещавших Владивосток", - сообщил Воскресенский.

После этого действия переместятся в акваторию Амурского залива, где малые противолодочные корабли найдут и уничтожат "вражескую" подлодку с помощью противолодочного оружия. Чтобы десантные корабли не подорвались на морских минных заграждениях противника, базовые тральщики выполнят траление места высадки морского десанта и подорвут условно обнаруженные плавающие мины.

Силы специального назначения Тихоокеанского флота покажут захват подлодки условного противника, а военнослужащие инженерно-саперной группы морской пехоты и штурмового подразделения подготовят плацдарм для высадки морского десанта. Зрелищными эпизодами станут действия десантно-штурмовых групп и высадка морского десанта с большого десантного корабля "Пересвет" на водную станцию ТОФ при огневой поддержке с новейшего корвета ТОФ "Совершенный". Завершатся праздничные мероприятия салютом и фейерверком.

18.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
20380 Корвет-1
БДК 775
ТОФ
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