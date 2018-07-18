В ГД внесли проект, дающий сенаторам доступ к итогам проверок счетных палат

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, позволяющий членам Совета Федерации получать результаты проверок контрольно-счетных палат субъектов федерации по исполнению бюджета и государственных региональных программ, сообщил журналистам во вторник один из авторов документа, сенатор Андрей Кутепов.

"Законопроект, вносящий изменения в закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" дополняет перечень адресатов парламентского и депутатского запроса и включает в него председателей контрольно-счетных органов субъектов федерации", - сказал парламентарий.

По его словам, в настоящее время региональные контрольно-счетные палаты обязаны предоставлять информацию только Счетной палате РФ, а также направлять соответствующий отчет в местный парламент.

"В случае принятия законопроекта сенаторы смогут руководствоваться оперативными данными деятельности региональных контрольно-счетных палат, что позволит более точно понимать ситуацию в регионах, а значит, более эффективно и результативно осуществлять парламентский контроль. Это позволит получать информацию о результатах проверок по исполнению бюджета и государственных региональных программ", - пояснил Кутепов.

Он отметил, что, помимо надзорной функции, контрольно-счетные палаты регионов выполняют также экспертно-аналитические и информационные задачи.

"Если говорить обо всех программах многодетных семей, то сенаторы смогут получить информацию из конкретного региона: сколько средств и куда пошло, как исполняется региональное законодательство по распределению пособий", - сказал сенатор.