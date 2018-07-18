Российские военные помогут военным в Киргизии в ремонте техники
Екатеринбург. 17 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские специалисты отдельной бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа прибыли на авиабазу Кант, дислоцированной в Киргизии, для восстановления военной техники подразделений Вооруженных сил Киргизской Республики, сообщает пресс-служба ЦВО.
Российские военные оценят реальное состояние вооружения и техники и по ее результатам помогут в проведении ремонта.
В сообщении отмечается, что, как ранее заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, Россия делает все возможное для оказания военной помощи Киргизии, усиливая ее вооружение, предоставляя современную технику и осуществляя подготовку специалистов, и это поможет борьбе с боевиками-исламистами, в случае если последние решат устроить вторжение в среднеазиатский регион.
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