Российские военные помогут военным в Киргизии в ремонте техники

Екатеринбург. 17 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские специалисты отдельной бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа прибыли на авиабазу Кант, дислоцированной в Киргизии, для восстановления военной техники подразделений Вооруженных сил Киргизской Республики, сообщает пресс-служба ЦВО.

Российские военные оценят реальное состояние вооружения и техники и по ее результатам помогут в проведении ремонта.

В сообщении отмечается, что, как ранее заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, Россия делает все возможное для оказания военной помощи Киргизии, усиливая ее вооружение, предоставляя современную технику и осуществляя подготовку специалистов, и это поможет борьбе с боевиками-исламистами, в случае если последние решат устроить вторжение в среднеазиатский регион.