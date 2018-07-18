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18.07.2018
Интерфакс-АВН

Российские военные помогут военным в Киргизии в ремонте техники

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Военнослужащие ВС Киргизии
Военнослужащие ВС Киргизии.
Источник: Владимир Пирогов / РИА Новости

Екатеринбург. 17 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские специалисты отдельной бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа прибыли на авиабазу Кант, дислоцированной в Киргизии, для восстановления военной техники подразделений Вооруженных сил Киргизской Республики, сообщает пресс-служба ЦВО.

Российские военные оценят реальное состояние вооружения и техники и по ее результатам помогут в проведении ремонта.

В сообщении отмечается, что, как ранее заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, Россия делает все возможное для оказания военной помощи Киргизии, усиливая ее вооружение, предоставляя современную технику и осуществляя подготовку специалистов, и это поможет борьбе с боевиками-исламистами, в случае если последние решат устроить вторжение в среднеазиатский регион.

17.07.2018
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Страны
Киргизия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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