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18.07.2018
Интерфакс-АВН

Космический корабль "Федерация" будет запущен в срок - Роскосмос

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ПТК "Федерация"
ПТК "Федерация".
Источник: РКК "Энергия"

Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - В Роскосмосе опровергли перенос сроков первого полета корабля "Федерация".

"Ни о каком переносе пока речи не идет. Остаемся в тех графиках, что были определены ранее", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскосмоса.

Ранее сообщалось, что первый беспилотный полет "Федерации" намечается на 2022 год, затем в 2023 году планировался беспилотный полет к Международной космической станции.

Однако ряд СМИ сообщили во вторник о планах перенести первый беспилотный полет "Федерации" на три года - на 2025 год.

"Федерация" - многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии "Союз" и автоматическим грузовым кораблям серии "Прогресс". Производится ОАО "РКК "Энергия" им. С.П.Королёва". Планируется выводить на орбиту с помощью ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". Однако позднее сообщалось о планах запускать новый корабль при помощи ракеты семейства "Ангара".

Новейший пилотируемый корабль разработки РКК "Энергия" предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Численность его экипажа составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции - до года.

17.07.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
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