Ракетные комплексы "Искандер" и артиллерию перебросят в Забайкалье для участия в масштабных маневрах

Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Более 4 тысяч военных и 700 единиц техники перебросят в Забайкалье для проведения масштабного полевого выхода, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Восточного военного округа.

"В мероприятии задействовано более 4 тысяч военнослужащих и порядка 700 единиц вооружения и военной техники, в частности новейшие оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", крупнокалиберные РСЗО "Ураган" и современные "Торнадо-Г", ствольная артиллерия САУ "Акация", "Гвоздика", "Мста-Б", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, маневры пройдут на полигоне "Цугол" в Забайкалье, в них задействованы артиллерийские и ракетные соединения округа, дислоцированные в Хабаровском крае, Амурской области и Республике Бурятия.

Для переброски личного состава и техники спланированы 15 эшелонов, сообщили в пресс-службе, часть подразделений совершает марш на полигон своим ходом.

"В ходе активной фазы масштабного полевого выхода расчеты ствольной артиллерии различного калибра, реактивных систем залпового огня, минометов примут участие в нескольких тактических учениях с боевой стрельбой. Расчеты ОТРК "Искандер" выполнят практический пуск ракеты", - добавили в пресс-службе.