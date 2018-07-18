Минобороны заявило о готовности выполнять договоренности Путина и Трампа

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министерство обороны РФ готово к практической реализации договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в сфере международной безопасности, достигнутых в Хельсинки, заявил журналистам официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Министерство обороны РФ готово к практической реализации договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в сфере международной безопасности, достигнутых накануне в ходе саммита в Хельсинки", - сказал он.

Конашенков подчеркнул, что российское военное ведомство "готово активизировать контакты с американскими коллегами по линии Генеральных штабов и другим имеющимся каналам коммуникации для обсуждения продления срока действия договора СНВ, взаимодействия в Сирии, а также других актуальных вопросов обеспечения военной безопасности".