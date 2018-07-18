Украинские сталкеры обнаружили на заброшенной базе "танковый салон"
Два украинских сталкера обнаружили заброшенную базу ВСУ, на которой находились новые полностью боеготовые танки.
https://www.youtube.com
Отснятый видеоролик был выложен на YouTube-канале Dima Total.
Авторы видео рассказали, что занимаются исследованием заброшенных и полузаброшенных объектов "в поисках бункера, бомбоубежища или чего-то такого необычного". В воскресенье они наткнулись на старую никем не охраняемую базу ВСУ, сплошь заставленную полуразобранными советскими танками. По утверждению сталкеров, их было не менее трехсот.
Но когда они прошли между ними дальше, то обнаружили еще около 10 "новых" танков Т-64 и "грузовик, который доставил их туда".
По словам исследователей, выглядело это как "танковый военный автосалон" – машины были опломбированы, без пробега, в полной боеготовности.
Где находится эта база, авторы видео не уточнили.
Напомним, ранее офицер управления Минобороны Украины по связям с общественностью Алексей Бобовников сообщил, что фактическая мощность предприятия, выпускающего танки "Оплот", составляет около 10 машин в год. Таким образом, чтобы обеспечить новой техникой одну танковую бригаду, военному ведомству понадобится 10 лет. К тому времени "Оплоты" окончательно устареют, и никому уже не будут нужны.
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
18.07.2018 Натовский калибр. Украинская "Богдана" станет самой мощной пушкой на Донбассе
18.07.2018 Трясущийся и старый. Почему украинский "Оплот" назвали тупиковым танком
17.07.2018 Идея перевооружения ВСУ на "Оплоты" бесперспективна. Мнение украинского офицера
17.07.2018 На Украине признали бесполезность новейших танков "Оплот"
16.07.2018 Киев реорганизует народное хозяйство для военных нужд
02.07.2018 Украина заявила о создании "мощнейшего" оружия
02.07.2018 Каковы причины провала "Оплотов" на биатлоне в ФРГ? Комиссия разберется
02.07.2018 Позор лучшего украинского танка в НАТО