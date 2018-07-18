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18.07.2018
Военное обозрение

Украинские сталкеры обнаружили на заброшенной базе "танковый салон"

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Два украинских сталкера обнаружили заброшенную базу ВСУ, на которой находились новые полностью боеготовые танки.

https://www.youtube.com

Отснятый видеоролик был выложен на YouTube-канале Dima Total.

Авторы видео рассказали, что занимаются исследованием заброшенных и полузаброшенных объектов "в поисках бункера, бомбоубежища или чего-то такого необычного". В воскресенье они наткнулись на старую никем не охраняемую базу ВСУ, сплошь заставленную полуразобранными советскими танками. По утверждению сталкеров, их было не менее трехсот.

Но когда они прошли между ними дальше, то обнаружили еще около 10 "новых" танков Т-64 и "грузовик, который доставил их туда".

По словам исследователей, выглядело это как "танковый военный автосалон" – машины были опломбированы, без пробега, в полной боеготовности.

Где находится эта база, авторы видео не уточнили.

Напомним, ранее офицер управления Минобороны Украины по связям с общественностью Алексей Бобовников сообщил, что фактическая мощность предприятия, выпускающего танки "Оплот", составляет около 10 машин в год. Таким образом, чтобы обеспечить новой техникой одну танковую бригаду, военному ведомству понадобится 10 лет. К тому времени "Оплоты" окончательно устареют, и никому уже не будут нужны.

17.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Т-84 Оплот
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3 комментария
№1
18.07.2018 14:27
Ну это как с угнанными автомобилями. Прежде чем их продавать их отвозят в неприметное место "на отстой". 8)
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№2
18.07.2018 16:21
Лица засветили, там на канале еще куча видео, где покруче моменты есть, разграбление бункера и т.д... А СБУ в это время  шпионов ГРУ МО РФ только пачками успевает ловить. Украина.
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№3
18.07.2018 17:36
Палевно Т-64   продавать из под полы.   Это не Т-72, которые везде и всюду.   Как только засветятся где то, скандал может приключиться знатный.

А может  братья славяне потихоньку копят силы для какого нибудь сюрприза?
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