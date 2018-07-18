Украинские сталкеры обнаружили на заброшенной базе "танковый салон"

Два украинских сталкера обнаружили заброшенную базу ВСУ, на которой находились новые полностью боеготовые танки.

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Отснятый видеоролик был выложен на YouTube-канале Dima Total.

Авторы видео рассказали, что занимаются исследованием заброшенных и полузаброшенных объектов "в поисках бункера, бомбоубежища или чего-то такого необычного". В воскресенье они наткнулись на старую никем не охраняемую базу ВСУ, сплошь заставленную полуразобранными советскими танками. По утверждению сталкеров, их было не менее трехсот.

Но когда они прошли между ними дальше, то обнаружили еще около 10 "новых" танков Т-64 и "грузовик, который доставил их туда".

По словам исследователей, выглядело это как "танковый военный автосалон" – машины были опломбированы, без пробега, в полной боеготовности.

Где находится эта база, авторы видео не уточнили.

Напомним, ранее офицер управления Минобороны Украины по связям с общественностью Алексей Бобовников сообщил, что фактическая мощность предприятия, выпускающего танки "Оплот", составляет около 10 машин в год. Таким образом, чтобы обеспечить новой техникой одну танковую бригаду, военному ведомству понадобится 10 лет. К тому времени "Оплоты" окончательно устареют, и никому уже не будут нужны.