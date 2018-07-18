Генерал ВВС США: Россия должна дважды подумать, прежде чем начать конфликт с США
Командующий ВВС США в Европе поведал подчинённым и представителям средства массовой информации о том, насколько расширилось финансирование программ по "сдерживанию России" в Прибалтике. По словам генерала Волтерса (Wolters), сумма на развитие составляющей ВВС в Балтийском регионе почти утроилась с начала 2017 года.
Из заявления генерала, которое он дал СМИ во время проведения Royal International Air Tattoo – международного показа авиационной военной техники:
Эти средства усилили нашу боеспособность, нашу способность реагировать на вызовы. Мы хотим, чтобы наши военнослужащие, в том числе лётчики ВВС и ВМС, стали ещё профессиональнее, чем их предшественники.
О каких же суммах финансирования восточноевропейской составляющей ВВС США идёт речь?
Если к началу 2017 года сумма составляла около 389 млн долларов, то теперь речь идёт уже об $1,07 млрд. В 2019 году американский конгресс планирует дополнительно увеличить финансирование на "защиту воздушного пространства над странами Балтии". Повышение составит около 100 млн долларов.
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По словам американского генерала, "это заставит Россию дважды подумать, прежде чем начать конфликтовать с Соединёнными Штатами Америки". Конфликтовать из-за прибалтийских стран?
Генерал Волтерс:
Мы создаём важную инфраструктуру для ВВС. Это модернизация узлов управления полётами. В странах Балтии мы получим возможность контролировать каждый отдельный аспект полёта от взлёта до посадки.
Добавляется, что растущее финансирование идёт в том числе на создание "партнёрских авиабаз" в Эстонии, Латвии и "других странах вдоль российской границы".
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