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18.07.2018
Военное обозрение

Генерал ВВС США: Россия должна дважды подумать, прежде чем начать конфликт с США

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Командующий ВВС США в Европе поведал подчинённым и представителям средства массовой информации о том, насколько расширилось финансирование программ по "сдерживанию России" в Прибалтике. По словам генерала Волтерса (Wolters), сумма на развитие составляющей ВВС в Балтийском регионе почти утроилась с начала 2017 года.

Из заявления генерала, которое он дал СМИ во время проведения Royal International Air Tattoo – международного показа авиационной военной техники:

Эти средства усилили нашу боеспособность, нашу способность реагировать на вызовы. Мы хотим, чтобы наши военнослужащие, в том числе лётчики ВВС и ВМС, стали ещё профессиональнее, чем их предшественники.

О каких же суммах финансирования восточноевропейской составляющей ВВС США идёт речь?

Если к началу 2017 года сумма составляла около 389 млн долларов, то теперь речь идёт уже об $1,07 млрд. В 2019 году американский конгресс планирует дополнительно увеличить финансирование на "защиту воздушного пространства над странами Балтии". Повышение составит около 100 млн долларов.

https://www.facebook.com/pg/airtattoo

По словам американского генерала, "это заставит Россию дважды подумать, прежде чем начать конфликтовать с Соединёнными Штатами Америки". Конфликтовать из-за прибалтийских стран?

Генерал Волтерс:

Мы создаём важную инфраструктуру для ВВС. Это модернизация узлов управления полётами. В странах Балтии мы получим возможность контролировать каждый отдельный аспект полёта от взлёта до посадки.

Добавляется, что растущее финансирование идёт в том числе на создание "партнёрских авиабаз" в Эстонии, Латвии и "других странах вдоль российской границы".

17.07.2018
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Страны
Латвия
Россия
США
Эстония
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