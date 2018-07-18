В Сирии замечены новые минские тягачи
Сирийская армия в своих последних операциях задействовала большое количество тягачей, предназначенных для перевозки тяжелой боевой техники. Среди них были замечены тягачи семейства МАЗ-6425, сообщает Российская газета.
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Вероятно, эти машины прибыли в Сирию совсем недавно, так как раньше они здесь не встречались.
В зависимости от модификации указанные тягачи оснащаются двигателями от 330 до 420 л.с., и перевозка танка для них – не проблема.
В Сирии уже стало "доброй традицией" привлекать к решению военных логистических задач коммерческую технику. Видеоматериалы, поступающие из этой горячей точки, свидетельствует о том, что даже РСЗО "Смерч" и "Ураган", а также комплексы "Точка" перемещаются к месту применения не своим ходом, а на гражданских трейлерах. То же касается танков и БМП.
https://twitter.com/MathieuMorant
Кроме того, сирийская армия довольно часто задействует МАЗ-6317 с колесной формулой "6х6". Эти автомобили, по словам военного эксперта Юрия Лямина, применяются для транспортировки пехотинцев. Встречаются они и в артиллерийских подразделениях, имеющих на вооружении орудия М-46 калибра 130 мм.
Эксперт напомнил и о грузовиках МАЗ-437041, которые использовались сирийским спецназом во время боевых действий в Алеппо.
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