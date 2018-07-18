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18.07.2018
ТАСС

Тренировка кораблей ВМФ перед Главным военно-морским парадом завершилась в Кронштадте

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Источник: © Дмитрий Филиппов/пресс-служба ВМФ России

В репетиции приняли участие большой противолодочный корабль "Североморск", большие десантные корабли "Иван Грен" и "Королев", дизель-электрическая подводная лодка "Владикавказ"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Боевые корабли крупного водоизмещения завершили тренировку перед Главным военно-морским парадом на рейде Кронштадта. Об этом журналистам во вторник рассказал официальный представитель флота капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

Ранее сообщалось, что репетиция началась в 12:50 мск.

"Корабли крупного водоизмещения - большой противолодочный корабль "Североморск", большие десантные корабли "Иван Грен" и "Королев", дизель-электрическая подводная лодка "Владикавказ" - приняли участие в первой дневной тренировке Главного военно-морского парада в Кронштадте. Тренировка состоялась под руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Владимира Королева", - сказал он.

Всего в ней приняли участие более 10 боевых кораблей и катеров, прибывших на парад с флотов ВМФ России. При прохождении парадного строя корабли отработали движение с заданной скоростью в парадном строю по фарватеру Кронштадтского рейда, организацию связи в ходе движения, передачу команд на маневрирование при помощи визуальных сигналов. Также в ходе тренировки вахтенные офицеры, штурманы и сигнальщики проверили знания навигационных особенностей рейда.

Самый большой участник Главного военно-морского парада - подводный крейсер "Орел" - в репетиции не участвовал, уточнили в военном ведомстве. Скоро он встанет в парадной линии на Кронштадтском рейде вместе с несколькими кораблями крупного водоизмещения, но не будет участвовать в динамическом показе (движущемся парадном строю) в день торжества.

Подготовка к параду

Утром во вторник прошла первая репетиция петербургской части Главного военно-морского парада. В ней впервые принял участие малый ракетный корабль проекта 22800 "Ураган", оснащенный комплексом высокоточного ракетного оружия "Калибр".

Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 29 июля в день ВМФ. В торжествах будут задействованы около 40 боевых кораблей и также порядка 40 самолетов и вертолетов ВМФ и Западного военного округа.

17.07.2018
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