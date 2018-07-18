Войти
18.07.2018
ТАСС

Госдума приняла в I чтении проект о создании военных учебных центров при вузах

640
0
0
Источник: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Цель документа - повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект об унификации структур по военной подготовке в вузах. После внесения инициативы 5 июня некоторые СМИ выступили с утверждениями, что таким образом якобы упраздняются военные кафедры в высших учебных заведениях, что вызвало широкий общественный резонанс, но было категорически опровергнуто в Минобороны и парламентариями.

Целью законопроекта является "повышение эффективности обучения граждан в структурных подразделениях военной подготовки" при вузах, говорится в пояснительной записке. Согласно ей, в настоящее время в ряде вузов военная подготовка осуществляется в трех формах. Это программы подготовки кадровых офицеров для прохождения военной службы по контракту, которые реализуются в учебных военных центрах; программы военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса, а также программы военной подготовки солдат, матросов запаса - на военных кафедрах (факультетах военного обучения). "При этом военная подготовка в этих структурных подразделениях осуществляется, как правило, по родственным военно-учетным специальностям с использованием общей учебно-материальной базы, учебного вооружения и военной техники", - указывают разработчики.

"Законопроектом предусматривается взамен существующих ныне видов структурных подразделений военной подготовки иметь в вузах структурные подразделения военной подготовки единого вида - военные учебные центры", - поясняют они.

Объем военной подготовки в вузах будет увеличиваться

Как заявил журналистам председатель комитета Госдумы по обороне, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов, военная подготовка в гражданских вузах является важным элементом системы подготовки и накопления профессионального и хорошо обученного мобилизационного людского ресурса. "Наличие такого запаса - одно из важнейших условий поддержания обороноспособности государства", - добавил он.

Парламентарий также рассказал, что военная подготовка кадров в гражданских вузах имеет долголетнюю историю, и напомнил, что еще в 1926 году были сформированы "военные кабинеты" при Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова и Московском высшем техническом училище имени Н. Э. Баумана, а в 1960-1980-е годы военные кафедры гражданских вузов были кузницей резерва офицерских кадров.

Глава комитета уточнил, что в 2008 году на базе существующих военных кафедр были созданы 37 учебных военных центров и 68 военных кафедр, а в 2014 году были проведены мероприятия по организации новой системы военной подготовки граждан - подготовки сержантов, старшин запаса и солдат, матросов запаса при гражданских вузах. "Военная подготовка позволяет Вооруженным силам РФ расширить возможности в подготовке специалистов по наиболее сложным и наукоемким военно-учетным специальностям, а студентам - приобрести военно-учетную специальность", - констатировал он.

Шаманов указал на то, что сегодня военные кафедры создаются на основе глубокого анализа потребности государства в той или иной специальности. Он привел данные, согласно которым в 2015-2017 годах были созданы военные кафедры при 19 гражданских вузах, в том числе в 2016 году открыты пять военных кафедр, в 2017 году - при 12 вузах. В результате сейчас учебные военные центры и военные кафедры функционируют при 87 гражданских вузах. "И на этом Минобороны останавливаться не собирается", - подчеркнул политик.

"Цель законопроекта - повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки. Этой нормой предусмотрена возможность осуществлять военную подготовку граждан по всем существующим траекториям в едином структурном подразделении вуза - военном учебном центре", - акцентировал внимание депутат. Он также сообщил, что объем военной подготовки будет только увеличиваться, сокращать преподавательский состав и военные кафедры не планируют.

17.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шаманов Владимир
Проекты
Военные учения
Похожие новости

29.05.2018 "Все всё увидели"

16.02.2018 Россия не будет делиться с НАТО своими планами по размещению "Искандеров" в Калининградской области - Шаманов

15.02.2018 НАТО призывает Россию быть прозрачной с размещением "Искандеров"

02.02.2018 Умру за родину. Дорого

04.12.2017 Свой среди чужих

01.12.2017 Сапог генерала Суровикина лег на штурвал ВКС

13.10.2017 РФ может усилить группировку "Искандеров" в ответ на развертывание в Польше дивизии США

02.08.2017 Сходящие с небес

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.07 19:15
  • 27
"Кинжал" для "Тушки"
  • 18.07 19:13
  • 17
В США заявили о победе F-35 над Су-57
  • 18.07 19:12
  • 20
МО Индии: Русские, работайте над FGFA сами, а мы вернёмся на конечном этапе
  • 18.07 18:42
  • 127
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 18.07 18:15
  • 11
Израиль сбил российско-израильский беспилотный летательный аппарат
  • 18.07 18:09
  • 41
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 18.07 17:59
  • 13
Накатить по 152. Какой задел оставили советские конструкторы для "Арматы"
  • 18.07 17:41
  • 3
Британия представила макет перспективного истребителя
  • 18.07 17:40
  • 1
Гиперзвуковой "Авангард" получит титановый корпус
  • 18.07 17:36
  • 3
Украинские сталкеры обнаружили на заброшенной базе "танковый салон"
  • 18.07 17:33
  • 3
ОАК анонсирует скорые поставки авиации ВМФ модернизированных МиГ-29К
  • 18.07 15:30
  • 8
Оборона Севастополя. Какие войска стянули в Крым за последние четыре года
  • 18.07 14:43
  • 3
Серийное производство "Ангары" начнется в Омске с 2023 года
  • 18.07 14:37
  • 1
Вертолеты первой необходимости
  • 18.07 14:21
  • 12
Источник: ракета "Авангард" получит жаропрочный титановый корпус