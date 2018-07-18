Госдума поддержала законопроект о ликвидации военных кафедр

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о ликвидации военных кафедр в высших учебных заведениях.

Сейчас подготовка в вузах проводится в учебных военных центрах, на военных кафедрах и на факультетах военного обучения. В частности, 34 учебных центра проводят подготовку офицеров для последующей службы по контракту по 72 военно-учетным специальностям. Также 83 военные кафедры готовят офицеров и солдат запаса по 150 и 90 специальностям соответственно.

Законопроектом предлагается заменить все виды подразделений подготовки едиными военными учебными центрами.

По словам депутата Владимира Шаманова, цель законопроекта - повысить эффективность управления процессом обучения студентов.

Кроме того, в рамках такого обучения для Вооруженных сил готовят специалистов по наиболее сложным и наукоемким военно-учетным специальностям, подчеркнул он. Как отметил депутат, объем военной подготовки будет только увеличиваться, сокращать преподавательский состав не планируют.

Ранее Шаманов заявил, что изменения не скажутся на студентах, они касаются только унификации названий, полномочий и дипломов.

В свою очередь, статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панков отметил, что уровень военной подготовки студентов останется на таком же высоком уровне. Он рассказал, что эта идея была согласована с ректорским сообществом, а подготовленный законопроект не получил ни одного замечания.