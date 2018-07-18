Долетят ли "Томагавки" до Ростова-на-Дону

Насколько надежна ПВО на юге России

18 марта 2014 года Крым после проведенного на полуострове референдума вернулся в состав Российской Федерации. 10 апреля в Черное море вошел эсминец ВМС США "Дональд Кук", имеющий на борту дальнобойные крылатые ракеты. Призывы наказать Россию за "агрессию против соседнего государства" раздавались даже в нашей стране…

Через две недели "Дональд Кук" покинул омывающие южные берега России воды, чтобы через восемь месяцев появиться здесь опять.

Согласно Конвенции Монтре, принятой еще в далеком 1936 году, общий тоннаж военных кораблей нечерноморских государств в данной акватории не должен превышать 30 тысяч (с возможностью увеличения до 45 тысяч) со сроком пребывания не больше 21 суток. То есть в Черном море одновременно, пусть и недолго, может находиться до четырех эсминцев типа "Орли Берк" (https://www.vpk-news.ru/articles/35583), основных носителей ударного ракетного вооружения в американском флоте.

“Ростов-на-Дону наверняка является лакомым куском для пентагоновских планировщиков”

Именно столько таких кораблей приписаны к ВМБ "Рота" в Испании (помимо "Кука", "Портер", "Росс", "Карни"). Всего же в ВМС США 64 "Орли Берка". Это был единственный тип эсминцев в распоряжении американских адмиралов до 2016 года, пока не вступил в строй ЭМ нового поколения Zumwalt ("Корабль-невидимка XXI века"). В семейство "Орли Берков" входит 21 корабль серии I, семь серии II и 36 серии IIA. Предусматривается строительство еще 40 ЭМ серии III.

При общей длине от 505 до 509 футов (от 154 до 155 м), водоизмещении от 8315 до 9200 тонн и вооружении, включающем свыше 90 ракет различного назначения, "Орли Берки" – крупнейшие корабли-арсеналы, количественно и качественно оснащенные лучше, чем большинство предыдущих типов эсминцев УРО. Боезапас наряду с зенитными и противолодочными ракетами состоит из КР "Томагавк", предназначенных для поражения наземных целей на расстоянии до 1600 километров.

При такой дальности полета американские крылатые ракеты способны долететь до объектов в глубине российской территории. Однако давайте посмотрим, какие имеются средства для отражения предполагаемой ракетной атаки юга РФ, причем не только из акватории Черного моря.

Допустим, будет предпринята попытка нанести удар по такому крупному административному центру, как Ростов-на-Дону. Он наверняка является лакомым куском для пентагоновских планировщиков, ведь здесь находится штаб Южного военного округа, имеется большое количество не менее значимых целей, в том числе предприятий ОПК. Нет никаких сомнений, что их координаты будут внесены в полетные программы КР "Томагавк".

Не исключено, что одновременно с Ростовом подвергнется нападению и Новороссийск. А потому город защищают ЗРК С-400 и С-300 зенитных ракетных дивизионов (ЗРДН) 1537-го полка 51-й дивизии ПВО. Она же прикрывает непосредственно Ростов, который оберегают ЗРДН, оснащенные С-300ПМУ-2 "Фаворит", и батареи ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Задача последних – добивать прорвавшиеся "Томагавки".

За оборону крымского неба отвечает 31-я дивизия ПВО. Первоначально она имела четыре дивизиона С-300ПС, но с 2016 по 2018 год все ЗРДН соединения получили комплексы С-400 "Триумф". Они, напомню, в состоянии поражать на дальности до 400 километров и на высотах до 30 километров самолеты, крылатые и баллистические ракеты противника.

Перевооружение 31-й дивизии на комплексы С-400 серьезно повышает боевые возможности всей крымской системы ПВО. При этом она надежно защищает границы России не только на полуострове, но и в Краснодарском крае. Охрану отдельных крымских объектов обеспечивают также "Панцири-С1".

Благодаря ЗРК С-300 и С-400 плотно прикрыто воздушное пространство над всем побережьем Северного Кавказа, Крыма и значительной части Украины на высотах от 500 до 30 тысяч метров. Крейсерская высота полета КР "Томагавк" на маршевом участке – шесть тысяч метров. Только на конечном участке, последние 80–100 километров маршрута ракеты летят на сверхмалых высотах от 30 до 60 метров в зависимости от рельефа местности. Но тут они попадут под огонь "Панцирей".

Сергей Кетонов

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 27 (740) за 17 июля 2018 года