Во Французской Гвиане успешно испытали ускоритель ракеты Ariane-6

Длительность пуска составила 135 секунд

ТАСС, 16 июля. Гвианский космический центр сообщил об успешном проведении первого пробного пуска ускорителя P120C для новой ракеты-носителя Ariane 6. Об этом сообщается в понедельник на сайте компании Ariane Group.

"Пробный пуск P120C длительностью 135 секунд успешно произведен в Куру во Французской Гвиане", - говорится в сообщении. Отмечается, что этот "крупнейший в мире твердотопливный ракетный двигатель с монолитным корпусом из углеродного волокна" длиной 13 метров должен будет устанавливаться "на ракеты Ariane 62 и Ariane 64, а также на Vega-C. Сообщается, что вторая цифра в названии ракет семейства Ariane обозначает количество боковых ускорителей.

"Успешный тест первого... P120C - это серьезный шаг на пути развития будущих европейских ракет-носителей, - отмечается в пресс-релизе. - Еще два стендовых испытания запланированы для оценки данного двигателя перед первым полетом Vega-C в 2019 году и Ariane 6 в 2020 году".

Ожидается, что после прохождения всех испытаний и получения лицензий компания Europropulsion (совместное предприятие французской группы Safran и итальянской фирмы Avio) будет производить до 35 таких ускорителей ежегодно.

Ariane 6 - новое поколение ракет-носителей семейства Ariane. В ноябре 2016 года ЕКА и промышленное объединение Airbus Safran Launchers подписали в Париже окончательный контракт на разработку и производство новой ракеты-носителя Ariane 6. Она будет выпускаться в двух модификациях: легкая версия - Ariane 62, оснащенная двумя боковыми твердотопливными ускорителями и способная нести полезную нагрузку массой до 5 т, и тяжелая версия - Ariane 64, имеющая четыре ускорителя и позволяющая выводить на орбиту до 10,5 т груза.