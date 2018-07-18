Роскосмос и РКК "Энергия" подписали контракт на создание ракеты-носителя "Союз-5"
Она будет запускаться с Байконура с модернизированной площадки для носителей "Зенит"
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" подписали контракт на создание ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". Об этом сообщил во вторник журналистам и.о. первого заместителя гендиректора Роскосмоса Николай Севастьянов.
"Сегодня подписан контракт на создание ракеты "Союз-5" в рамках ОКР "Феникс", который включен в Федеральную космическую программу и данная ракета планируется создаваться на известном советском двигателе РД-171. Эта ракета будет двухступенчатая, и стартовать она будет с Байконура в рамках совместного проекта с казахстанской стороной ("Байтерек" - прим. ТАСС) с существующей стартовой площадки для ракет "Зенит", - сказал Севастьянов, добавив, что планируется выводить с помощью нее на орбиту до 17 тонн полезной нагрузки.
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что двигатель первой ступени РД-171 модернизируют, после чего он будет обладать новыми уникальными характеристиками.
"После того, как эта ракета покажет свои преимущества, в том числе коммерческие, она будет сражаться на рынке с ведущими производителями ракет-носителей. Мы изначально закладываем возможность ее глубокой коммерциализации и отвоевывание рынка пусковых услуг", - отметил Рогозин.
По его словам, после этого задел, который создан для "Союза-5", будет максимально использован для создания универсального ракетного модуля для ракеты-носителя сверхтяжелого класса, стартовый стол для которой будет строиться на космодроме Восточный.
Ракета "Союз-5" будет строиться в самарском ракетном центре "Прогресс", где сейчас идет закупка необходимого оборудования, уточнил гендиректор Роскосмоса.
Планы по запускам
Он также сообщил, что с Байконура на новой ракете планируется выводить только гражданские аппараты на орбиту. "Когда перейдем на Восточный, там у нас нет ограничений по полезным нагрузкам", - сказал Рогозин.
Глава госкорпорации уточнил, что сроки первого запуска "Союза-5" будут понятны, когда кооперация предприятий представит свои предложения. "Пока у нас есть сроки, которые обсуждались ранее, это конец 2022 года", - добавил он.
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