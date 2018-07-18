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18.07.2018
ТАСС

Роскосмос и РКК "Энергия" подписали контракт на создание ракеты-носителя "Союз-5"

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Источник: © Сергей Казак/ТАСС

Она будет запускаться с Байконура с модернизированной площадки для носителей "Зенит"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" подписали контракт на создание ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". Об этом сообщил во вторник журналистам и.о. первого заместителя гендиректора Роскосмоса Николай Севастьянов.

"Сегодня подписан контракт на создание ракеты "Союз-5" в рамках ОКР "Феникс", который включен в Федеральную космическую программу и данная ракета планируется создаваться на известном советском двигателе РД-171. Эта ракета будет двухступенчатая, и стартовать она будет с Байконура в рамках совместного проекта с казахстанской стороной ("Байтерек" - прим. ТАСС) с существующей стартовой площадки для ракет "Зенит", - сказал Севастьянов, добавив, что планируется выводить с помощью нее на орбиту до 17 тонн полезной нагрузки.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что двигатель первой ступени РД-171 модернизируют, после чего он будет обладать новыми уникальными характеристиками.

"После того, как эта ракета покажет свои преимущества, в том числе коммерческие, она будет сражаться на рынке с ведущими производителями ракет-носителей. Мы изначально закладываем возможность ее глубокой коммерциализации и отвоевывание рынка пусковых услуг", - отметил Рогозин.

По его словам, после этого задел, который создан для "Союза-5", будет максимально использован для создания универсального ракетного модуля для ракеты-носителя сверхтяжелого класса, стартовый стол для которой будет строиться на космодроме Восточный.

Ракета "Союз-5" будет строиться в самарском ракетном центре "Прогресс", где сейчас идет закупка необходимого оборудования, уточнил гендиректор Роскосмоса.

Планы по запускам

Он также сообщил, что с Байконура на новой ракете планируется выводить только гражданские аппараты на орбиту. "Когда перейдем на Восточный, там у нас нет ограничений по полезным нагрузкам", - сказал Рогозин.

Глава госкорпорации уточнил, что сроки первого запуска "Союза-5" будут понятны, когда кооперация предприятий представит свои предложения. "Пока у нас есть сроки, которые обсуждались ранее, это конец 2022 года", - добавил он.

17.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
РД-170
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Севастьянов Николай
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
Союз-5 РН
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2 комментария
№1
18.07.2018 07:52
"Опять власть меняется...?" Или это вариант подстраховки..? Или вообще фейк?
0
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№2
18.07.2018 10:08
Цитата
Новости российской космонавтики: кратко

http://kosmolenta.com/index.php/1263-2018-07-18-roscosmos
0
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