Эсминец "Быстрый" и корвет "Совершенный" провели учения в Японском море

Корабли также провели тренировку по спасению людей, оказавшихся в воде

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Эскадренный миноносец "Быстрый" и корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота провели учения по поиску и ликвидации субмарины условного противника в Японском море. Об этом во вторник сообщил официальный представитель флота Николай Воскресенский.

"Сегодня эскадренный миноносец Тихоокеанского флота "Быстрый" и корвет "Совершенный" продолжили в полигонах боевой подготовки отработку элементов второй курсовой задачи (К-2)", - сообщил Воскресенский.

"Эсминцу и корвету противодействовала одна из дизельных подводных лодок флота. Корабли успешно обнаружили субмарину, идентифицировали ее и условно применили противолодочное оружие", - уточнил он.

Кроме того, корвет "Совершенный" отработал ракетный удар по надводным кораблям условного противника с выполнением электронных пусков ракет и отразил удар средств воздушного нападения. Также корабли провели тренировку по спасению людей, оказавшихся в воде.