Эсминец "Быстрый" и корвет "Совершенный" провели учения в Японском море
Корабли также провели тренировку по спасению людей, оказавшихся в воде
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Эскадренный миноносец "Быстрый" и корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота провели учения по поиску и ликвидации субмарины условного противника в Японском море. Об этом во вторник сообщил официальный представитель флота Николай Воскресенский.
"Сегодня эскадренный миноносец Тихоокеанского флота "Быстрый" и корвет "Совершенный" продолжили в полигонах боевой подготовки отработку элементов второй курсовой задачи (К-2)", - сообщил Воскресенский.
"Эсминцу и корвету противодействовала одна из дизельных подводных лодок флота. Корабли успешно обнаружили субмарину, идентифицировали ее и условно применили противолодочное оружие", - уточнил он.
Кроме того, корвет "Совершенный" отработал ракетный удар по надводным кораблям условного противника с выполнением электронных пусков ракет и отразил удар средств воздушного нападения. Также корабли провели тренировку по спасению людей, оказавшихся в воде.
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
17.07.2018 Новейший корвет Тихоокеанского флота "Совершенный" провел артиллерийскую стрельбу по береговым целям
18.06.2018 Новейший корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота сдает первую курсовую задачу
18.06.2018 Корвет ТОФ "Совершенный" сдает первую курсовую задачу во Владивостоке
29.05.2018 На Амурском судостроительном заводе продолжаются работы по вводу в строй новейшего корвета проекта 20380
22.05.2018 Тихоокеанский флот России отмечает свое 287-летие
16.05.2018 Экипаж новейшего корвета Тихоокеанского флота "Гремящий" завершил подготовку к приему корабля
25.12.2017 Оружие-2017: какую технику получила армия России
25.12.2017 Ждет ли нас новая Цусима