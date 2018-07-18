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18.07.2018
ТАСС

Эсминец "Быстрый" и корвет "Совершенный" провели учения в Японском море

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Корвет проекта 20380 Совершенный. Архивное фото
Корвет проекта 20380 Совершенный. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

Корабли также провели тренировку по спасению людей, оказавшихся в воде

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Эскадренный миноносец "Быстрый" и корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота провели учения по поиску и ликвидации субмарины условного противника в Японском море. Об этом во вторник сообщил официальный представитель флота Николай Воскресенский.

"Сегодня эскадренный миноносец Тихоокеанского флота "Быстрый" и корвет "Совершенный" продолжили в полигонах боевой подготовки отработку элементов второй курсовой задачи (К-2)", - сообщил Воскресенский.

"Эсминцу и корвету противодействовала одна из дизельных подводных лодок флота. Корабли успешно обнаружили субмарину, идентифицировали ее и условно применили противолодочное оружие", - уточнил он.

Кроме того, корвет "Совершенный" отработал ракетный удар по надводным кораблям условного противника с выполнением электронных пусков ракет и отразил удар средств воздушного нападения. Также корабли провели тренировку по спасению людей, оказавшихся в воде.

17.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Япония
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
ТОФ
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