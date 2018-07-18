Китайские танки прибыли в Подмосковье для участия в "Танковом биатлоне"
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Эшелон китайских танков прибыл железнодорожным транспортом в подмосковное Алабино для участия в конкурсе "Танковый биатлон" "Армейских международных игр - 2018", сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Семнадцатого июля 2018 года в Алабино прибыл воинский эшелон с техникой Национально-освободительной армии Китая для участия в конкурсе "Танковый биатлон" Армейских международных игр - 2018", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для участия в конкурсе прибыли четыре танка Type 96, специальная ремонтно-восстановительная и обслуживающая техника, а также "материально-технические средства и штатные боеприпасы".
На всем пути следования по территории России эшелон сопровождали российский и китайский караулы.
Кроме того, в Алабино также прибыла передовая группа в составе механиков-водителей танков и инженерно-технических работников из состава команды Народно-освободительной армии Китая, принимающей участие в конкурсе "Танковый биатлон".
В парке Таманской дивизии для китайской техники подготовлены боксы для хранения и обслуживания танков, а также специальные хранилища для материально-технического имущества. Остальные участники китайской команды прибудут к 23 июля для участия в жеребьевке заездов конкурса "Танковый биатлон".
Все участники конкурса из 23 стран будут размещены на территории Таманской дивизии, где для них подготовили места для проживания, столовую и объекты культурного и бытового обеспечения.
Конкурс "Танковый биатлон" пройдет в период с 28 июля по 11 августа на полигоне "Алабино".
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