Войти
18.07.2018
РИА Новости

Китайские танки прибыли в Подмосковье для участия в "Танковом биатлоне"

754
1
+1
Танк армии Китая. Архивное фото
Танк армии Китая. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Эшелон китайских танков прибыл железнодорожным транспортом в подмосковное Алабино для участия в конкурсе "Танковый биатлон" "Армейских международных игр - 2018", сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Семнадцатого июля 2018 года в Алабино прибыл воинский эшелон с техникой Национально-освободительной армии Китая для участия в конкурсе "Танковый биатлон" Армейских международных игр - 2018", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для участия в конкурсе прибыли четыре танка Type 96, специальная ремонтно-восстановительная и обслуживающая техника, а также "материально-технические средства и штатные боеприпасы".

На всем пути следования по территории России эшелон сопровождали российский и китайский караулы.

Кроме того, в Алабино также прибыла передовая группа в составе механиков-водителей танков и инженерно-технических работников из состава команды Народно-освободительной армии Китая, принимающей участие в конкурсе "Танковый биатлон".

В парке Таманской дивизии для китайской техники подготовлены боксы для хранения и обслуживания танков, а также специальные хранилища для материально-технического имущества. Остальные участники китайской команды прибудут к 23 июля для участия в жеребьевке заездов конкурса "Танковый биатлон".

Все участники конкурса из 23 стран будут размещены на территории Таманской дивизии, где для них подготовили места для проживания, столовую и объекты культурного и бытового обеспечения.

Конкурс "Танковый биатлон" пройдет в период с 28 июля по 11 августа на полигоне "Алабино".

17.07.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Type 96
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
Похожие новости

10.01.2017 ВПК: неудачи минувшего 2016 года

29.07.2016 Россия и Китай померяются танками

15.07.2016 Китайские танки проверят биатлоном

11.03.2016 Танкам Т-72 прописали «Реликт»

17.07.2018 Белорусские беспилотники впервые примут участие в армейских играх

26.06.2018 В Минобороны считают, что танковый биатлон НАТО имеет антироссийский подтекст

26.06.2018 Натовский танковый биатлон отличал антироссийский подтекст - Минобороны РФ

22.05.2018 Минобороны проведет "РобоБиатлон" в ноябре в Московской области

1 комментарий
№1
18.07.2018 09:51
А где индийцы на Т-90? Опять в аренду будут брать Т-72? Вообще наблюдается тупик в развитии этого чемпионата. Хватит давать танки в аренду. Пусть остаётся хоть четыре команды, но на своих. Так будет честно и зрелищно.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.07 19:27
  • 18
В США заявили о победе F-35 над Су-57
  • 18.07 19:15
  • 27
"Кинжал" для "Тушки"
  • 18.07 19:12
  • 20
МО Индии: Русские, работайте над FGFA сами, а мы вернёмся на конечном этапе
  • 18.07 18:42
  • 127
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 18.07 18:15
  • 11
Израиль сбил российско-израильский беспилотный летательный аппарат
  • 18.07 18:09
  • 41
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 18.07 17:59
  • 13
Накатить по 152. Какой задел оставили советские конструкторы для "Арматы"
  • 18.07 17:41
  • 3
Британия представила макет перспективного истребителя
  • 18.07 17:40
  • 1
Гиперзвуковой "Авангард" получит титановый корпус
  • 18.07 17:36
  • 3
Украинские сталкеры обнаружили на заброшенной базе "танковый салон"
  • 18.07 17:33
  • 3
ОАК анонсирует скорые поставки авиации ВМФ модернизированных МиГ-29К
  • 18.07 15:30
  • 8
Оборона Севастополя. Какие войска стянули в Крым за последние четыре года
  • 18.07 14:43
  • 3
Серийное производство "Ангары" начнется в Омске с 2023 года
  • 18.07 14:37
  • 1
Вертолеты первой необходимости
  • 18.07 14:21
  • 12
Источник: ракета "Авангард" получит жаропрочный титановый корпус