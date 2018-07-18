Трясущийся и старый. Почему украинский "Оплот" назвали тупиковым танком

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости, Андрей Коц. Изношенность узлов и агрегатов, несоответствие заявленных возможностей суровой реальности, низкая надежность и плачевный экспортный потенциал - и это еще не главные проблемы украинского основного боевого танка Т-84У "Оплот". Как признался на днях СМИ бывший военнослужащий ВСУ, командир танкового взвода Алексей Бобовников, у этих машин попросту нет будущего. О мытарствах украинского "супертанка", на поверку оказавшегося "бумажным тигром", - в материале РИА Новости.

Советская база

Основной боевой танк (ОБТ) Т-84У "Оплот" разработан в Харькове в конце 1990-х годов на базе Т-84, который, в свою очередь, представлял собой модернизацию Т-80УД, созданного еще в СССР. На бумаге "Оплот" вобрал в себя все лучшее, что могла предложить позднесоветская школа танкостроения: хорошая скорость, маневренность и проходимость, новая сварно-катаная башня, 125-миллиметровая пушка КБА-3 - копия проверенной временем 2А46. Кроме того, украинские оружейники навесили на машину эффективную динамическую защиту "Нож", обеспечили спутниковой навигационной системой, современной системой управления огнем и внедрили еще ряд технологических решений.

Т-84У "Оплот" на удивление тепло встретила западная специализированная пресса. Авторитетные издания включали его в топ-10 лучших мировых ОБТ, эксперты отмечали хорошую защищенность танка и достойную систему управления огнем. Однако комплименты комплиментами, а тендеры тендерами. В нулевых украинское правительство пыталось продвинуть танк в Турцию, Грецию и Малайзию, и все эти страны в конечном счете сделали выбор в пользу коммерчески успешных американских и европейских бронированных машин. А своей армии Т-84У "Оплот", как выяснилось, был не особенно и нужен. Для ВСУ изготовили всего десять единиц.

Модификация БМ "Оплот", представленная в 2008-м, отличалась от базового Т-84У улучшенной мобильностью и защищенностью, но в серийное производство для армии не пошла. Зато у модификации "Оплот-Т" были все шансы стать основным боевым танком Вооруженных сил Таиланда. Первого сентября 2011 года подписали контракт на поставку 49 танков и пяти учебных машин на сумму 241 миллион долларов. Увы, сиамский вояж "Оплота", мягко говоря, не задался.

Бывший в употреблении

Промышленность попросту не потянула контракт на 54 основных боевых танка, которые, хоть и с натяжкой, можно назвать современными. За пять лет украинские танкостроители изготовили для заказчика только 20 машин. В 2015-м завод имени Малышева не выпустил ни одного танка, и Киев попросил Бангкок перенести срок полного выполнения обязательств на октябрь 2017-го, но покупатель на это уже не согласился. В качестве замены "Оплоту" Таиланд выбрал китайский VT-4, подписан контракт на 28 танков. Министр обороны королевства Правит Вонгсуван резко раскритиковал нерасторопных украинских партнеров, заявив, что соглашение с Киевом стало основной проблемой в деле перевооружения тайской армии. И дело не только в срыве дедлайнов.

Танки, конечно, не разваливались на ходу, вполне сносно стреляли, но по факту оказались банально старыми. Со многих в Таиланде сразу же сошла заводская краска, обнажив слои многолетней давности, а кое-где и ржавчину. Быстро выяснилось, что в них зачастую использовались узлы и агрегаты танков, десятилетиями находившихся на складах хранения или ржавевших под открытым небом. На "Оплоты" устанавливались, в частности, двигатели ТД-1000Т разной степени сохранности, снятые с первых Т-80, принятых на вооружение еще в 1976 году. Тогда эти движки были по-настоящему прорывными, но за 40 лет многое изменилось.

Пикантную "вторичность" украинских "Оплотов" прямо подтвердил представитель тайской армии, присутствовавший на приемке в Харькове первых машин. Он выложил в анонимном блоге фотографии цехов, где хаотично хранятся комплектующие и узлы танков Т-64, Т-80УД и Т-84, в том числе и двигатели, - порой под открытым небом. Уже на испытаниях тайцы сильно ругали "Оплоты" за низкий уровень эргономики и надежности, неоправданно сложные алгоритмы управления, тесноту и постоянные сбои в электронике.

Европейский провал

Тем не менее украинские СМИ, политики и "диванные" эксперты продолжали активно расписывать достоинства национального "супертанка". Поставки "Оплотов" еще в августе прошлого года обещал армии верховный главком Петр Порошенко. И танки действительно пришли - аж целых десять штук, построенных в конце 90-х и косметически отремонтированных. Зато интернет пестрит смонтированными на коленке видеороликами: "Оплот" против "Арматы", "Оплот" против "Абрамса", "Оплот" против "Леопарда".

Несложно догадаться, что из этих виртуальных схваток украинский танк неизменно выходил победителем. В начальной стадии конфликта в Донбассе Т-84У регулярно в одиночку разбивал дивизии и корпуса ополченцев - разумеется, только в твиттере и без фотодоказательств. А сами военные ДНР и ЛНР шутили, что если бы "Оплот" действительно приехал на фронт, то давно уже воевал бы на стороне ополчения, как и несколько захваченных в боях с ВСУ танков Т-64БМ "Булат".

Единственный шанс достойно показать себя в условиях, приближенных к боевым, украинским Т-84У представился в июне, в Германии. Несколько "Оплотов" приняли участие в европейском аналоге "танкового биатлона" - военном многоборье Strong Europe Tank Challenge. Украинский экипаж всухую проиграл всем остальным участникам, заняв восьмое место из восьми возможных. Ответственность за провал генералы сразу возложили на танкистов. Те тоже не стеснялись в выражениях.

"Мы поехали на четырех Т-84, - высказался в СМИ капитан ВСУ Роман Багаев. - Во время одного из этапов - "операции в наступлении" - выстрелил только один танк. На остальных трех или снаряд не до конца загрузился в пушку, или не сработали датчики. Система показала, что танк не до конца зарядился, поэтому пушка с гидростопора не снялась".

Еще больше офицера возмутило отсутствие стабилизации пушки. По его словам, она тряслась после каждого выстрела. При такой болтанке поразить из орудия цель на удалении в полтора километра можно лишь случайно. То, что Украина не смогла выделить на европейские соревнования хотя бы четыре исправных современных танка и четыре обученных экипажа, - очередное и явно не последнее доказательство того, что Петр Порошенко, назвав когда-то ВСУ "сильнейшей армией Европы", несколько погорячился.