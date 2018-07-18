В горах Восточного Памира начались совместные учения России и Таджикистана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Совместные учения РФ и Таджикистана впервые начались в горах Восточного Памира около города Хорог, сообщает Центральный военный округ (ЦВО).

"Совместные оперативно-стратегические учения военнослужащих России и Таджикистана по территориальной обороне Хорогского гарнизона стартовали в Горно-Бадакшанском районе республики около границы с Афганистаном. В учениях со стороны 201 российской военной базы привлечены мотострелковые подразделения в составе более 400 военнослужащих и более 80 единиц военной техники, со стороны таджикских силовиков привлекается около 700 человек и более 40 единиц техники", - говорится в сообщении.

Военнослужащим 201 военной базы предстоит совершить более чем 700-километровый марш в сложных климатических условиях, в том числе по Памиру, при температуре более 35 градусов. Учения будут проводиться в горных условиях на полигоне Джилонди в 120 километрах восточнее населенного пункта Хорог около высокогорной границы с Афганистаном и продлятся пять дней до 21 июля.

Также в совместном оперативно-стратегическом учении будут привлечены резервисты Горно-Бадакшанского района республики Таджикистан, уточняет округ.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.