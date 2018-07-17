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17.07.2018
bmpd.livejournal.com

Израиль сбил российско-израильский беспилотный летательный аппарат

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11 июля 2018 года израильские силы ПВО сбили ракетой зенитной ракетной системы Patriot принадлежащий Вооруженным Силам Российской Федерации беспилотный летательный аппарат "Форпост" у селения Барика (Burayqah) сирийской провинции Эль-Кунейтра над территорией демилитаризованной зоны у самой линии контроля оккупируемых Израилем Голанских высот. Курьезно, но сбитый БЛА "Форпост" является, как известно, израильским аппаратом Searcher Mk II, собираемым для Министерства обороны России на АО "Уральский завод гражданской авиации" в Екатеринбурге из комплектов, поставляемых израильской корпорацией Israel Aerospace Industrues (IAI).

Обломки сбитого 11.07.2018 ракетой ЗРС Patriot сил ПВО Израиля российского беспилотного летательного аппарата "Форпост" (IAI Searcher Mk II) у селения Барика (Burayqah) сирийской провинции Эль-Кунейтра над территорией демилитаризованной зоны у линии контроля оккупируемых Израилем Голанских высот (c) Ahmad Al-Msalam

Инцидент послужил поводом для нанесенного в тот же день 11 июля удара ВВС Израиля с применением управляемых ракет Rafael Spike по трем постам сирийской правительственной армии в провинции Эль-Кунейтра.

Также инцидент был оперативно обсужден находившимся как раз 11 июля с визитом в Москве премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху с Президентом России Владимиром Путиным:

11 июля 2018 года, 20:00, Москва, Кремль

Б. Нетаньяху: "...Несколько часов тому назад беспилотный аппарат проник с территории Сирии на территорию Израиля, был успешно сбит. Хотелось бы подчеркнуть, что мы будем очень строго пресекать любые попытки нарушить и нашу воздушную, и сухопутную границу."

В. Путин: "Мы знаем о ваших озабоченностях. Давайте об этом поговорим обстоятельно. <…>"

Обломки сбитого 11.07.2018 ракетой ЗРС Patriot сил ПВО Израиля российского беспилотного летательного аппарата "Форпост" (IAI Searcher Mk II) у селения Барика (Burayqah) сирийской провинции Эль-Кунейтра над территорией демилитаризованной зоны у линии контроля оккупируемых Израилем Голанских высот (c) Ahmad Al-Msalam

Снимок поражения ракетой ЗРС Patriot сил ПВО Израиля российского беспилотного летательного аппарата "Форпост" (IAI Searcher Mk II) у селения Барика (Burayqah) сирийской провинции Эль-Кунейтра над территорией демилитаризованной зоны у линии контроля оккупируемых Израилем Голанских высот. 11.07.2018 (c) twitter.com/QalaatAlMudiq

Израильское видео поражения БЛА 11.07.2018:

16.07.2018
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сирия
Продукция
Patriot ЗРК
Searcher 2
Spike NLOS
Форпост БЛА
Компании
IAI
Rafael
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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5 комментариев
№1
17.07.2018 01:28
Для того и продавали. Машина по планеру это уровень даже не 1980-х а 1970-х годов,
0
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№2
17.07.2018 09:00
Цитата, Владислав сообщ. №1
Машина по планеру это уровень даже не 1980-х а 1970-х годов
))) Машкомплекты из Израиля вообще полное г-но. Удалось как-то "прикоснуться" к сему аппарату. Качество изготовления планера - чуть лучше гаражного кружка авиамоделистов. Потому и разваливался от погодных условий. По РЛЭ он в тучки залетать не может. Только в Сирии и летать ему... Для этого ТВД и делался. Вообще по нему нареканий много. Сами завели, сами сбили. ;)
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№3
17.07.2018 10:19
Так оно и есть - из тех моделистов что знал в основном в Австралию, в США уехали евреи. В Австралию причём семья т.к. в Канаде, куда им легче было бы - бандеровцев много,  а родственники жены (100% еврейка, глубоко верующая, православная, как и её дед, священник  РПЦ, убитый)  пострадали от них, были убиты. В Израиль - в последний раз еле уехали т.к. сына пытались похитить ультраортодоксы. Поэтому Австралию выбрали т.к. страна большая. Вполне довольны после 1992 в Санкт-Петербурге, где были проблемы. Муж её моделист, выступал на соревнованиях уровня СССР и я не удивлюсь что в одной из австралийских фирм по профилю или сам основал. Работал он геологом, собственно потому и знакомы были и в 1990-е что-то вроде кооператива по деревяшке имел.
Разработать геофизический дрон, включая управление, автопилот, он мог в одни руки. Талантливый мужик.
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№4
17.07.2018 16:43
Надо по новее брать.
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№5
17.07.2018 19:52
Израиль не имеет дрона даже с теми ТТХ что летал в 2006. Автор проекта я, ГК также из России. Сейчас в США, весь проект. "Controp", я её в 2004 в руках держал, головки делал с перегрузкой 11-13g преедльными. Моделисты делали с 100g и выше. При этом точность стабилизации угловая выше в 10 и более раз была тех что 40-50g держат в том же классе подвесочной нагрузки. Стоимость от моделистов была 5-6тыс долл от Controp - 12kUSD

Уровень носителей 15-20 лет давности. Современные имеют США, иногда австралийцы, другие - отдельные удачные проекты. В РФ есть также 2-3 вполне приличных из самолётных, вроде как один есть сверхтихий квадрик, имеются с приличными ТТХ конвертопланы. По последним Сергей Александров


он же изследовал ПЕРВЫМ В МИРЕ на высокоманёвренном самолёте на разных режимах оперение с переменным углом и не в трубе а на реальной летающей крупной модели с рост человека.




И да с IAI Bird-Eye 400, "Заставой" она же имеет прозвище "подстава" были два как минимум случая? не смогли скрыть, когда одни раз залетела против воли оператора на территорию АЭС в другой на территорию центра борьбы с опасными болезнями. Дрон управлялся с орбиты или чего другого.
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