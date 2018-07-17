Израиль сбил российско-израильский беспилотный летательный аппарат
11 июля 2018 года израильские силы ПВО сбили ракетой зенитной ракетной системы Patriot принадлежащий Вооруженным Силам Российской Федерации беспилотный летательный аппарат "Форпост" у селения Барика (Burayqah) сирийской провинции Эль-Кунейтра над территорией демилитаризованной зоны у самой линии контроля оккупируемых Израилем Голанских высот. Курьезно, но сбитый БЛА "Форпост" является, как известно, израильским аппаратом Searcher Mk II, собираемым для Министерства обороны России на АО "Уральский завод гражданской авиации" в Екатеринбурге из комплектов, поставляемых израильской корпорацией Israel Aerospace Industrues (IAI).
Обломки сбитого 11.07.2018 ракетой ЗРС Patriot сил ПВО Израиля российского беспилотного летательного аппарата "Форпост" (IAI Searcher Mk II) у селения Барика (Burayqah) сирийской провинции Эль-Кунейтра над территорией демилитаризованной зоны у линии контроля оккупируемых Израилем Голанских высот (c) Ahmad Al-Msalam
Инцидент послужил поводом для нанесенного в тот же день 11 июля удара ВВС Израиля с применением управляемых ракет Rafael Spike по трем постам сирийской правительственной армии в провинции Эль-Кунейтра.
Также инцидент был оперативно обсужден находившимся как раз 11 июля с визитом в Москве премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху с Президентом России Владимиром Путиным:
11 июля 2018 года, 20:00, Москва, Кремль
Б. Нетаньяху: "...Несколько часов тому назад беспилотный аппарат проник с территории Сирии на территорию Израиля, был успешно сбит. Хотелось бы подчеркнуть, что мы будем очень строго пресекать любые попытки нарушить и нашу воздушную, и сухопутную границу."
В. Путин: "Мы знаем о ваших озабоченностях. Давайте об этом поговорим обстоятельно. <…>"
Обломки сбитого 11.07.2018 ракетой ЗРС Patriot сил ПВО Израиля российского беспилотного летательного аппарата "Форпост" (IAI Searcher Mk II) у селения Барика (Burayqah) сирийской провинции Эль-Кунейтра над территорией демилитаризованной зоны у линии контроля оккупируемых Израилем Голанских высот (c) Ahmad Al-Msalam
Снимок поражения ракетой ЗРС Patriot сил ПВО Израиля российского беспилотного летательного аппарата "Форпост" (IAI Searcher Mk II) у селения Барика (Burayqah) сирийской провинции Эль-Кунейтра над территорией демилитаризованной зоны у линии контроля оккупируемых Израилем Голанских высот. 11.07.2018 (c) twitter.com/QalaatAlMudiq
Израильское видео поражения БЛА 11.07.2018:
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Машина по планеру это уровень даже не 1980-х а 1970-х годов))) Машкомплекты из Израиля вообще полное г-но. Удалось как-то "прикоснуться" к сему аппарату. Качество изготовления планера - чуть лучше гаражного кружка авиамоделистов. Потому и разваливался от погодных условий. По РЛЭ он в тучки залетать не может. Только в Сирии и летать ему... Для этого ТВД и делался. Вообще по нему нареканий много. Сами завели, сами сбили. ;)
Разработать геофизический дрон, включая управление, автопилот, он мог в одни руки. Талантливый мужик.
Уровень носителей 15-20 лет давности. Современные имеют США, иногда австралийцы, другие - отдельные удачные проекты. В РФ есть также 2-3 вполне приличных из самолётных, вроде как один есть сверхтихий квадрик, имеются с приличными ТТХ конвертопланы. По последним Сергей Александров
он же изследовал ПЕРВЫМ В МИРЕ на высокоманёвренном самолёте на разных режимах оперение с переменным углом и не в трубе а на реальной летающей крупной модели с рост человека.
И да с IAI Bird-Eye 400, "Заставой" она же имеет прозвище "подстава" были два как минимум случая? не смогли скрыть, когда одни раз залетела против воли оператора на территорию АЭС в другой на территорию центра борьбы с опасными болезнями. Дрон управлялся с орбиты или чего другого.