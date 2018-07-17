В США нашли новую причину ядерной войны
Выведение из строя американских военных спутников новым российским самолетом радиоэлектронной борьбы способно спровоцировать ответный удар с использованием ядерного оружия, пишет The National Interest.
Американский журнал отмечает, что такая возможность предусматривается проектом нового "Обзора ядерной политики", где отдельно отмечается право США применить ядерное оружие в ответ на кинетическую или кибернетическую атаку американских спутников.
"Если Россия может фактически отключить электронику на американских спутниках, а "Обзор ядерной политики" действительно отражает политику США, то отключение спутника может быть истолковано как военный акт, достаточный для оправдания ядерного ответа", — пишет издание.
В июле 2018 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в России создается самолет, который сможет выводить из строя военные спутники. По его словам, новая машина заменит в российских ВКС поставляемый сегодня самолет радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП "Порубщик".
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