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17.07.2018
Lenta.ru

В США нашли новую причину ядерной войны

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Самолет Ил-22ПП "Порубщик"
Самолет Ил-22ПП "Порубщик".
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

Выведение из строя американских военных спутников новым российским самолетом радиоэлектронной борьбы способно спровоцировать ответный удар с использованием ядерного оружия, пишет The National Interest.

Американский журнал отмечает, что такая возможность предусматривается проектом нового "Обзора ядерной политики", где отдельно отмечается право США применить ядерное оружие в ответ на кинетическую или кибернетическую атаку американских спутников.

"Если Россия может фактически отключить электронику на американских спутниках, а "Обзор ядерной политики" действительно отражает политику США, то отключение спутника может быть истолковано как военный акт, достаточный для оправдания ядерного ответа", — пишет издание.

В июле 2018 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в России создается самолет, который сможет выводить из строя военные спутники. По его словам, новая машина заменит в российских ВКС поставляемый сегодня самолет радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП "Порубщик".

16.07.2018
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Страны
Россия
США
Продукция
Ил-22
Проекты
Ядерный щит
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1 комментарий
№1
17.07.2018 17:06
А как они выяснят, что это именно российский самолёт вывел из строя спутник? 8)
0
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