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17.07.2018
Военное обозрение

ВВС Израиля нанесли новый удар по объектам САА в Сирии

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Израильские самолеты нанесли новый ракетный удар по позициям правительственных войск Сирии в провинции Алеппо, передает агентство SANA.

http://www.globallookpress.com

Целями израильских ВВС стали объекты САА, расположенные севернее аэропорта Нейраб.

Противник снова предпринял попытки поддержать террористические формирования в Дераа и Кунейтра и нанес ракетный удар по одной из сирийских военных позиций к северу от авиабазы Нейраб,

говорится в сообщении агентства.

О жертвах и пострадавших данных нет, однако сообщается о значительном материальном ущербе, нанесенном в результате ракетной атаки.

Напомним, в минувший четверг израильская авиация нанесла ракетные удары по военным объектам в районе населенных пунктов Хадер и Тель-Крум Джебба (провинция Кунейтра). Как сообщали местные СМИ, силы ПВО сирийской армии атаку отразили.

При этом в израильском военном ведомстве заявили, что продолжат "решительно и настойчиво" противодействовать любым попыткам нарушить суверенитет еврейского государства.

Израильское командование пояснило, что удары по трем постам САА стали ответом на вторжение сирийского беспилотника, сбитого накануне (11 июля) в воздушном пространстве Израиля.

Ранее сообщалось, что по беспилотнику, летевшему со стороны Сирии, была выпущена ракета зенитного комплекса Patriot.

16.07.2018
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принадлежат Военное обозрение
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