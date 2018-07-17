Чем Су-57 поделится с истребителем шестого поколения. Взгляд авиапрома
После известий о том, что Липецкий авиационный центр в скором времени получит истребители 5-го поколения Су-57, в прессе озвучена новость уже и о разработках с прицелом на 6-е поколение российских боевых самолётов. Информацией такого плана поделился с журналистами информационного агентства ТАСС представитель авиационно-промышленной отрасли.
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Вопрос касался того, собираются ли представители авиапрома создавать на базе Су-57 беспилотную версию истребителя новейшего поколения. По словам источника ТАСС, таких планов у отрасли пока нет. Однако есть планы по использованию некоторых систем из оснащения Су-57 для последующего применения на 6-м поколении истребителей.
Из материала ТАСС:
На нём сейчас испытываются отдельные системы боевого самолёта следующего, шестого поколения, который будет в базовом варианте беспилотником и только опционально пилотируемым. Это испытание систем управления и навигации, системы оружия.
При этом в ОАК (Объединённая авиастроительная корпорация) такого рода заявления источника ТАСС не комментируют.
Напомним, что на данный момент ведутся завершающие испытания истребителя Су-57 с двигателем первого этапа. Испытания истребителя на двигателе 2-го этапа, по некоторым данным, уже стартовали. О точном количестве истребителей Су-57 с различными вариантами двигателей, которые планирует закупить оборонное ведомство РФ, не сообщается: данные постоянно меняются.
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