Идея перевооружения ВСУ на "Оплоты" бесперспективна. Мнение украинского офицера
Перевооружение украинской армии на танки Т-84 бесперспективно из-за ничтожно малого количества выпускаемых машин, приводит Российская газета мнение офицера управления Минобороны Украины по связям с общественностью, бывшего командира танкового взвода Алексея Бобовникова.
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Фактическое количество выпускаемых в год танков Т-84 "Оплот" – 10 единиц, сообщил Бобовников.
По его словам, чтобы обеспечить армию новыми машинами понадобится около 10 лет, и пока будет идти перевооружение, танки устареют.
"Оплоты" не относятся к танкам нового поколения, они нужны войскам прямо сейчас. А через 50 лет эти машины уже никому не будут нужны, отметил офицер. Понадобится другой танк, какой-нибудь Т-94, например, добавил он.
Напомним, на недавнем "танковом биатлоне" НАТО украинские экипажи на "Оплотах" заняли последнее место. Как рассказали позднее танкисты, стволы танковых пушек вибрировали, не работала система управления огнем, отключался автомат заряжания. Из-за этих проблем экипажи не смогли расстрелять весь боекомплект, выданный на соревнования.
Т-84 "Оплот" – украинская версия модернизации советского Т-80УД. Их выпуском занимается завод им. Малышева в Харькове. Машина была принята на вооружение в 2009 году. За это время ВСУ получили в общей сложности 10 "Оплотов".
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