Россия превращает Крым в военную базу: в сети показали фото полуострова с воздуха
Украинская аэроразведка показала, как оккупационные "власти" Крыма активно возводят на территории полуострова оборонительные укрепления.
Соответствующие фото на своей странице в Facebook опубликовал блогер Антон Ходза.
Отмечается, что Россия рекордными темпами строит военные сооружения на административной границе Крыма и вдоль Северо-Крымского канала.
"Укрепления строятся быстро, военные базы строятся быстро, военные городки строятся быстро. Например, четыре многоэтажки на снимках - это хавиры для ФСБшников и их семей. Построенные по полгода. Это уже бастион, который сходу взять будет очень трудно. Москали сели задницей на Крым и еще руками огородили - НАШЕ", - написал Ходза.
По его словам, Украина сейчас должна ждать развала России, после которого станет проще вернуть полуостров, смены власти в РФ или же надеяться на разрешение ситуации дипломатическим путем или методом военного вторжения, подобного тому, что Россия провела в 2014 года.
"Короче, это все всерьез и надолго", - заметил блогер.
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