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17.07.2018
Апостроф (Украина)

Россия превращает Крым в военную базу: в сети показали фото полуострова с воздуха

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Офицер координирует выдвижение систем С-400 "Триумф" на позиции
Офицер координирует выдвижение систем С-400 "Триумф" на позиции.
Источник: © РИА Новости, Сергей Мальгавко

Украинская аэроразведка показала, как оккупационные "власти" Крыма активно возводят на территории полуострова оборонительные укрепления.

Соответствующие фото на своей странице в Facebook опубликовал блогер Антон Ходза.

Отмечается, что Россия рекордными темпами строит военные сооружения на административной границе Крыма и вдоль Северо-Крымского канала.

"Укрепления строятся быстро, военные базы строятся быстро, военные городки строятся быстро. Например, четыре многоэтажки на снимках - это хавиры для ФСБшников и их семей. Построенные по полгода. Это уже бастион, который сходу взять будет очень трудно. Москали сели задницей на Крым и еще руками огородили - НАШЕ", - написал Ходза.

По его словам, Украина сейчас должна ждать развала России, после которого станет проще вернуть полуостров, смены власти в РФ или же надеяться на разрешение ситуации дипломатическим путем или методом военного вторжения, подобного тому, что Россия провела в 2014 года.

"Короче, это все всерьез и надолго", - заметил блогер.

16.07.2018
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принадлежат Апостроф (Украина)
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Страны
Россия
Украина
Продукция
Бастион
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1 комментарий
№1
17.07.2018 18:28
Так и представляю себе, как под покровом ночи чубатые хлопцы, в шароварах и вышиванках, вброд идут через Сиваш, дабы отбить ,,ридный Крим у клятых москалей,,! А комиссаром при них Вячеслав Ковтун!
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