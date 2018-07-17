Россия превращает Крым в военную базу: в сети показали фото полуострова с воздуха

Украинская аэроразведка показала, как оккупационные "власти" Крыма активно возводят на территории полуострова оборонительные укрепления.

Соответствующие фото на своей странице в Facebook опубликовал блогер Антон Ходза.

Отмечается, что Россия рекордными темпами строит военные сооружения на административной границе Крыма и вдоль Северо-Крымского канала.

"Укрепления строятся быстро, военные базы строятся быстро, военные городки строятся быстро. Например, четыре многоэтажки на снимках - это хавиры для ФСБшников и их семей. Построенные по полгода. Это уже бастион, который сходу взять будет очень трудно. Москали сели задницей на Крым и еще руками огородили - НАШЕ", - написал Ходза.

По его словам, Украина сейчас должна ждать развала России, после которого станет проще вернуть полуостров, смены власти в РФ или же надеяться на разрешение ситуации дипломатическим путем или методом военного вторжения, подобного тому, что Россия провела в 2014 года.

"Короче, это все всерьез и надолго", - заметил блогер.