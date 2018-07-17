НОАК представила двухзвенный транспортер
Китайская армия представила двухзвенный гусеничный снегоболотоход JM-8, производство которого развернуто в Харбине на одном из заводов корпорации Norinco Group, сообщает dambiev.
dambiev.livejournal.com, www.sina.com
Машина предназначена для перевозки военнослужащих, а также для материально-технического обеспечения войсковых частей в условиях бездорожья и гористой местности. Может быть использована в качестве спасательной техники при стихийных бедствиях. На большие расстояния перебрасывается по воздуху вертолетами Ми-26.
dambiev.livejournal.com, www.sina.com
JM-8 создана на базе шведского вездехода Bv206. Каждая тележка (звено) имеет в составе центральную хребтовую раму и гусеничные балки, подвешенные на поперечных рессорах.
dambiev.livejournal.com, www.sina.com
Ходовая часть на обеих тележках унифицирована. Гусеница представляет собой бесшовную резиновую армированную конструкцию. Моторно-трансмиссионная установка (МТО) смонтирована в кормовой части первой секции.
dambiev.livejournal.com, www.sina.com
Предприятие-производитель предлагает заказчикам разные варианты данного гусеничного вездехода, в том числе с базовым грузопассажирским кузовом для решения логистических задач; с кузовом для эвакуации пострадавших и оказания им первой медицинской помощи; с установленными в кузове специальными емкостями и заправочным оборудованием; с бронированным кузовом и вооружением.
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